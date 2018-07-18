Бойовики шантажують Асєєва арештом матері – Фірсов

Підтримувані Росією бойовики, які утримують у Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, шантажують його можливим затриманням матері. Про це 18 липня написав у Facebook політик, колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов, особисто знайомий із Асєєвим.

«Стаса шантажують мамою. Погрожують посадити і її, як спільницю. Все це для того, щоб він під камеру обмовив себе і підтвердив все, що описано в «щоденнику». Такий варіант можливий, знаючи Стаса, я впевнений, він може піти на все, аби вберегти маму», – вказав Фірсов.

Він пише, що бойовики «нібито знайшли щоденник Стаса і публікують із нього окремі глави». «У цих текстах Стаса намагаються виставити розвідником, який виконував різні завдання за наказом українських силовиків», – стверджує Фірсов.

Він також вказує, що має «оригінальний і справжній щоденник Асєєва». «Тому розігрувати весь цей дешевий фарс з ДРГшником-розвідником не має сенсу. Ніхто не повірить в подібну маячню, крім звичайно «патріотів республіки» (мається на увазі угруповання «ДНР» – ред.)», – додає донеччанин-вигнанець.

Фірсов нагадує, що вже три тижні Асєєв голодує. «Мало не останньою можливістю опору Стас користується: з 28 червня він оголосив голодування. За останньою інформацією, його почали годувати насильно», – ідеться в повідомленні.

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Понад рік журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Васіним камері під час допитів у червні 2017 року, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав, уже перебуваючи під контролем бойовиків.