Депутат Європарламенту закликала Моґеріні «спонукати сепаратистів» звільнити журналіста Асєєва

Депутат Європейського парламенту від Великої Британії Джулі Ворд звернулася до верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Моґеріні з листом, у якому просить очільницю європейської дипломатії використати всі засоби, щоб «спонукати сепаратистів негайно і беззастережно звільнити» утримуваного в Донецьку українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Становище зі свободою преси в Криму та Донбасі є жахливим. Багато журналістів перебувають під загрозою, зазнають нападів та арештів. Проте справа Станіслава Асєєва турбує особливо, оскільки він оголосив голодування на початку липня», – вказує депутат Ворд у документі, який має Радіо Свобода.

Вона також закликає Моґеріні «вимагати від російського уряду терміново втрутитися у цю справу для звільнення Станіслава Асєєва».

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Понад рік журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Васіним камері під час допитів у червні 2017 року, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав, уже перебуваючи під контролем бойовиків.

На початку липня 2018 року Асєєв, за інформацією, яку отримав його колишній однокурсник Єгор Фірсов, оголосив голодування, до цього Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.