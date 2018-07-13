Порошенко: тема звільнення Сенцова й інших бранців Кремля є пріоритетом на самітах

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявляє, що імена утримуваних Росією українців, зокрема, Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха, є пріоритетними під час заяв «із впливових міжнародних трибун», зокрема на самітах Україна-ЄС і НАТО.

«Сьогодні українцеві Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. На жаль, чотири з них Олег провів у казематах Росії. Два місяці з них Олег голодує, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів… Ми продовжимо гуртувати цивілізований світ і далі тиснути на Росію для звільнення з в'язниць всіх українців», – написав Порошенко у Facebook 13 липня.

13 липня день народження українського режисера Олега Сенцова, йому виповнюється 42 роки. 61 день він голодує у російській колонії «Білий ведмідь» міста Лабитнангі за полярним колом з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, що перебувають у місцях несвободи в Росії й анексованому нею Криму.

За даними правозахисників, усього в Росії і Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосили ув'язнений в анексованому Росією Криму Володимир Балух, член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку, засуджений у Росії українець Станіслав Клих, журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.