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09 Липень 2018, Київ 22:20
Новини | Політика

Український консул відвідав Романа Сущенка в московській тюрмі 

Протест із вимогою звільнити Романа Сущенка, архівне фото, 2016 рік

Український консул у Росії Геннадій Брескаленко 9 липня відвідав у СІЗО «Лефортово» ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка. Про це, як повідомляє «Укрінформ», розповіла дочка Сущенка Юлія.

«Він (Сущенко – ред.) почувається нормально, якщо можна так сказати, враховуючи всі умови, в яких він перебуває ось уже майже два роки... Передає всім вітання. Подав документи на дозвіл на дзвінки рідним, але коли їх нададуть – невідомо», – розповіла Юлія.

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Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.

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