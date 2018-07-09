Український консул відвідав Романа Сущенка в московській тюрмі 

Український консул у Росії Геннадій Брескаленко 9 липня відвідав у СІЗО «Лефортово» ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка. Про це, як повідомляє «Укрінформ», розповіла дочка Сущенка Юлія.

«Він (Сущенко – ред.) почувається нормально, якщо можна так сказати, враховуючи всі умови, в яких він перебуває ось уже майже два роки... Передає всім вітання. Подав документи на дозвіл на дзвінки рідним, але коли їх нададуть – невідомо», – розповіла Юлія.

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Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.