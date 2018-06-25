Фейгін: Сущенко просить Сенцова відмовитися від голодування

Засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко закликає режисера Олега Сенцова, який від 14 травня голодує в колонії в російському Лабитнангі, припинити голодування, повідомляє захисник Сущенка Марк Фейгін. 25 червня він був у свого підзахисного в тюрмі «Лефортово» у Москві.

«Щойно вийшов від Романа Сущенка з «Лефортово». Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування. Банальні слова тут ні до чого, і так все ясно», – написав Фейгін у Twitter.

Він додав, що Сущенко передає українському омбудсмену Людмилі Денисовій слова підтримки і просить усіх, від кого це залежить, допомогти їй домогтися зустрічі з ув’язненими в Росії українцями.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня Денісова з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.

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Адвокат Марк Фейгін, який працював із Сущенком, а нещодавно був позбавлений адвокатського статусу в Росії, не виключав, що Сущенка можуть обміняти, як це раніше сталося з Надією Савченко. Цю версію підтверджувало те, що після арешту журналіста українські спецслужби затримали кількох людей, звинувативши їх у шпигунстві на користь Росії.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.