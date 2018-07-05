Станислав Асеев объявил голодовку. Журналист и писатель, который уже более года незаконно удерживается в донецкой тюрьме, протестует так уже неделю. Из-за того, что связи с местом, где его удерживают, практически нет, лишь сегодня эта новость дошла до друзей Станислава. Ни международные организации, ни правозащитники не имеют доступа к пленным в ОРДЛО, поэтому о состоянии здоровья Станислава на данный момент официально ничего не известно.

Станислава Асеева удерживают в «Изоляция» – бывшем заводе, потом культурном центре, а после оккупации – тюрьме группировки «ДНР» в Донецке. Это почти все известия, долетевшие о нем за год. Примерно 26-27 июня Станислав объявил голодовку. Но об этом стало известно лишь в ночь с 4 на 5 июля, рассказал друг Станислава, Егор Фирсов.

Станислав переболел бронхитом, но ему не дали лекарств

«Я так понимаю, что это его отчаянный протест», – говорит Фирсов. Протестует Асеев против невыносимых условий: его содержат в сыром помещении, не передают лекарства (недавно он переболел бронхитом, была лихорадка). Станислав также полностью изолирован информационно и даже не знает, что за него борются коллеги, дипломаты и правозащитники.

Последний обмен пленными был в декабре 2017 года, но Станислав не попал в списки. Егор Фирсов считает, что украинские власти делают не все возможное для освобождения Станислава.

На нас не выходила ни СБУ, ни МВД, ни омбудсмен, хотя мы обладаем информацией

«До сих пор на протяжении года на нас (друзей и знакомых Станислава Асеева – ред.) не выходила ни СБУ, ни МВД, ни омбудсмен, представители власти, хотя мы обладаем хоть какой-то информацией. Мы сами приходили в СБУ, МВД, встречались с Ириной Геращенко и давали эту информацию. Но обратной связи от власти нет», – считает Егор Фирсов.

Сепаратисты не пускают к Асееву ОБСЕ, ООН и Красный крест

Ни представителей ОБСЕ, ни Красного креста, ни омбудсменов ООН к Станиславу Асееву не допускают. Поэтому официальных подтверждений состояния его здоровья нет.

Об условиях содержания можно судить лишь по рассказам уже освободившихся из плена. Волонтер по обмену пленным Гайде Ризаева сама сидела в застенках, только группировки «ЛНР» – в 2014-15 году.

Я на 2 дня отказалась от еды, мне ответили: «ты либо ешь, либо будет еще хуже»

«У меня был в плену случай, что я на 2 дня отказалась от еды. Я не объявляла голодовку, я просто сказала, что не могу это есть. На что мне ответили: «ты либо ешь, либо будет еще хуже». То что они называют кормлением – это каша один раз в сутки. И даже эта каша в горло не лезет. В тех условиях голодовка, как метод для того, чтобы тебя быстрее обменяли – это правильно», – сообщила Гайде Ризаева.

Асеева захватили в мае 2017 года, пытали током

Бывший пленный Виктор, освобожденный во время последнего обмена в декабре 2017-го, рассказывал, что Асеева поймали 10 мая 2017 года, на площади Ленина. Его пытали током, подключая провода к ушам. Стас говорил, когда пропускали ток, то «аж глаза вылазили, причем пускали на уровне 30 единиц, и пообещали довести до 100, это наверное, вольты». Избивали так, что вся нижняя часть тела становилась черной, рассказывает Виктор: вместе со Станиславом он находился на этапе допросов в так называемом «МГБ ДНР», затем Виктора перевезли в СИЗО, Стаса – в «Изоляцию».

Друзья Станислава Асеева намерены в ближайшие дни посетить международные правозащитные организации и вновь обратиться в органы власти, чтобы рассказать об опасности, которая угрожает жизни пленного журналиста.

Недавно Станислав Асеев стал членом украинского центра международного ПЕН-клуба. Это международная правозащитная организация, объединяющая профессиональных писателей и журналистов. В начале июня коллеги издали книгу статей Асеева под названием «В изоляции». Посол США Мари Йованович тогда заявила: надеется, что Стас сам будет презентовать свою книгу – в свободном украинском Донецке.

ПОСЛЕНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)