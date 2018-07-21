Вашингтон є ненадійним – верховний лідер Ірану

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 21 липня заявив, що для Тегерана буде «очевидною помилкою» вести переговори з США, оскільки Вашингтон є ненадійним.

«На слово і навіть на підпис американців не можна спиратися, тому переговори з Америкою не мають ніякої користі», – заявив Хаменеї під час зустрічі зі співробітниками міністерства закордонних справ Ірану, вказує офіційний сайт іранського лідера.

Тегеран жорстко критикував рішення президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з ядерної угоди 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами.

Раніше цього тижня Іран заявив, що є близьким до запуску заводу, на якому може побудувати більше центрифуг для збагачення урану. Це оголошення Тегеран зробив 18 липня, на наступний день після того, як Іран повідомив про позов до Міжнародного суду проти США у відповідь на рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року та повторно запровадити санкції проти Тегерана.

Іран стверджує, що його ядерна програма є мирною, Вашингтон звинувачує Тегеран у спробі розробити ядерну зброю.