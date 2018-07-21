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22 Липень 2018, Київ 01:31
Новини | Події

Кримський шахіст Карякін поїде на Всесвітню шахову олімпіаду у складі збірної Росії

Магнус Карлсен і Сергій Карякін, архівне фото

Шахіст з Криму Сергій Карякін увійшов до складу збірної Росії, яка сформована для участі у Всесвітній шаховій олімпіаді 2018 року. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Російської шахової федерації.

За даними федерації, за цю команду також виступатимуть колишній чемпіон світу з шахів Володимир Крамник, а також Дмитро Яковенко, Микита Вітюгов і Ян Непомнящий.

Сергій Карякін – вихованець сімферопольської шахової школи. У 2004 році він став переможцем шахової олімпіади в складі збірної України.

У 2010 і 2012 роках грав у складі збірної Росії, отримавши «срібло», а в 2016 році – «бронзу».

Всесвітня шахова олімпіада триватиме з 23 вересня по 6 жовтня у грузинському Батумі.

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