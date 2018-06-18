Ласкаво просимо до цифрової революції: приготуйтеся до безробіття

Спочатку технології дозволили багатьом супермаркетам позбутися касирів та замінити їх касами самообслуговування. Але не встигли ще всі перейти до використання таких кас, як ще новіші технології «витискають» і їх . Очікується, що скоро з’являтиметься більше повністю автоматизованих магазинів роздрібної торгівлі, в яких не буде ні черг, ні касових апаратів. Хоча й випадає така перспектива досить зручно, наслідки запровадження таких інновацій не можна недооцінювати. Як це пов’язано із революцією та до чого тут демократія?

За даними, отриманими агенцією Reuters, корпорація Microsoft наразі розробляє технологію, яка дозволить мережам магазинів роздрібної торгівлі позбутися касирів і взагалі самих кас.

Компанія Amazon минулого року вже відкрила свій автоматизований магазин Amazon Go в американському місті Сіетлі і планує розширювати таку практику. Та якщо Microsoft дійсно вступив у гру, це свідчить про те, що в цій сфері починає з’являтися конкуренція.

Amazon Go оснащений спеціальними камерами і датчиками, які відстежують, які саме товари покупці беруть з полиць і які кладуть назад. А касових апаратів і черг просто немає – після виходу з супермаркету гроші за обрані товари будуть списані з банківської карти покупця автоматично.

І тепер, ймовірно, Amazon Go стане не єдиним повністю автоматизованим магазином. А касир тим часом – одна з найпоширеніших професій у США, зазначає новинна агенція.

Новина про ймовірні плани компанії Microsoft вказує на ширші тенденції – у минулорічному звіті глобальна консалтингова компанія McKinsey підрахувала, що вже до 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити свої робочі місця через автоматизацію.

Наближаються зміни

Ситуація із автоматизацією в магазинах – не єдиний приклад, який вказує на зміни, що наближаються. Сьогодні не проходить жодного тижня без нових досягнень у сфері штучного інтелекту. І він уже не просто може виграти у вас у шахи чи підібрати ресторан на ваш смак. Він також здатний краще виявляти рак шкіри та деякі інші захворювання, ніж досвідчені дерматологи.

І все це – лише на початковій стадії його розвитку.

Очікується революція. Про що мова?

Багато хто погодиться, що найважливішою подією 19-го століття стала Промислова революція – перехід від ручного до машинного виробництва. Вона повністю змінила суспільство і стала причиною багатьох політичних змін, коли люди почали відчувати потребу в політичних правах, рівності, покращенні освіти тощо.

Наразі ж світ стоїть на порозі ще однієї промислової революції – цього разу цифрової, – і її вплив буде набагато більш значущим, пояснює Кевін Драм у статті для американського політичного журналу Foreign Affairs.

Промислова революція змінила світ, при тому, що все, що вона зробила, – замінила людські м’язи. Цифрова революція замінить і людський мозок

За його словами, поки що говорити можна лише про «світанок» такої революції, але чекати залишилося не так довго.

«Промислова революція змінила світ, при тому, що все, що вона зробила, – замінила людські м’язи. Мозок людини все ще був потрібний для побудови, експлуатації та обслуговування машин, і це дало багато добре оплачуваних робочих місць. Але цифрова революція замінить і людський мозок. Все, що може зробити людина, але навіть краще, зможе робити і штучний інтелект», – мовиться у статті.

За різними оцінками, до 2040 року штучний інтелект уже зможе складати унікальні математичні дослідження, виконувати хірургічні втручання, писати романи тощо.

До чого тут форма правління

Драм наголошує: цифрова революція матиме численні наслідки, й політичні – не виняток. Це означає, що коли роботи залишать мільйони людей без роботи, почнеться ера масового безробіття. І тоді найкращою формою правління вважатимуть ту, що найліпше використовуватиме можливості цієї технології для людей, зазначає автор.

Тобто ліберальна демократія матиме значення лише у тому випадку, якщо вона винайде кращий метод, як вправлятися із масовим безробіттям, ніж інші системи управління.