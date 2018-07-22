Румунія планує модернізувати митні пункти на кордоні з Україною – ЗМІ

Румунія планує модернізувати митні пункти на кордоні з Україною, а також з Молдовою і Сербією, про це заявив міністр державних фінансів Румунії Еуджен Теодорович, повідомляє Radio Rumania.

За словами румунського міністра, митні пункти будуть модернізовані та оснащені стаціонарними і мобільними сканерами для перевірки усіх вантажів, які ввозять в країну. Такі заходи спрямовані на скорочення контрабанди та усунення заподіяння збитків державному бюджету.

Теодорович також зазначив, що буде підписано низку урядових угод, на підставі яких ці закупівлі будуть здійснюватися до кінця року. Для цього румунський уряд вже веде переговори з основними виробниками обладнання з Китаю, США та Швейцарії.

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Український уряд, як повідомлялося раніше, пропонує Верховній Раді запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду.

20 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що через контрабандні схеми державний бюджет не отримує від 70 до 100 мільярдів гривень на рік.