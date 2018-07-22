Українці стали частіше переїжджати до Литви – статистика

Українці стали частіше переїжджати до Литви – за рік кількість громадян України в цій балтійській країні збільшилася на 55,4%, повідомляє Delfi показники, оприлюднені за першу половину 2018 року Департаментом міграції Міністерства внутрішніх справ Литви.

Згідно зі статистикою, населення Литви зменшується, водночас кількість іноземців зростає. В основному, до Литви емігрують українці та білоруси.

Станом на 1 липня 2018 року в Литві проживають 54,4 тисячі іноземців, з яких 15,2 тисячі українців та 12,3 тисячі росіян, однак громадян Росії в цьому році на 8,3% менше ніж в минулому. На третьому місці за кількістю – білоруси, яких у Литві 10,4 тисячі.

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Раніше Радіо Свобода повідомляло, що у першому кварталі 2018 року 19 427 українців формально відмовилися від українського громадянства і отримали російський паспорт, 85 119 тисяч українців стали росіянами у 2017 році, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.