Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Липень 2018, Київ 14:34
Новини | Економіка

За кордоном постійно працюють понад 3,2 мільйона українців – Мінсоцполітики

Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія, нині там працює понад 100 тисяч українців

Понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

На церемонії запуску проекту із поліпшення управління ринком праці «Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні» 3 липня в Києві Рева також повідомив, що трудова міграція на сьогодні має сезонний характер і в цьому процесі задіяні до дев’яти мільйонів українських громадян.

Рева додав, що на даний момент одна з актуальних проблем ринку праці – рівень безробіття серед молоді і неможливість працевлаштування великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також: Україна має перестати «експортувати» заробітчан. Розмова з віце-прем’єром

Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія. Загалом у цій країні нині працює понад 100 тисяч українців.

Цього року Чехія більш ніж удвічі збільшила ліміт для видачі робочих віз для українців. Якщо раніше вони могли подати тільки 9 600 заявок, то з цього року ліміт піднявся відразу на 10 тисяч і сягнув майже 20 тисяч робочих віз.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG