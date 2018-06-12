Україна має перестати «експортувати» заробітчан – Кістіон

Українська економіка після кількох років спаду, викликаного війною на сході України, знову зацікавила чеських експортерів та інвесторів, а чеський ринок потрібний українським виробникам, щоб збільшити свої продажі в Європі. Про це у Празі говорили учасники українсько-чеського бізнес-форуму, на який зібралося понад 100 представників українського і чеського бізнесу. Очолював українську делегацію віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон. У кулуарах форуму він відповів на запитання Радіо Свобода.

– За минулий рік обсяг взаємної торгівлі України і Чехії зріс майже на 30%, але Україна продовжує більше купувати у Чехії, ніж продавати до цієї країни. Товари яких галузей української економіки ви бачите як найбільш перспективними на чеському ринку?

Для українського бізнесу тут може бути перспективною продукція нашої ІТ-галузі, трудові ресурси, сільське господарство

– Для українського бізнесу тут може бути перспективною продукція нашої ІТ-галузі, трудові ресурси в цілому та сільське господарство, а також енергетика та інфраструктура. В енергетиці та інфраструктурі ми вже маємо певні здобутки, а от в сільському господарстві та ІТ-продукція – це якраз той напрямок, де нам потрібно більше працювати.

– Досі виглядає так, що найуспішніший український експорт на чеський ринок якраз і є «трудові ресурси» – близько 100 тисяч українських громадян працює в Чехії, це одна з найбільших громад «заробітчан».

Чеський бізнес повинен інвестувати в Україну

– Я не підтримую цю позицію. Я вважаю, що чеський бізнес повинен інвестувати в Україну і там розміщувати своє виробництво, де будуть працювати українці, де буде залишатися додана вартість, де буде наповнюватися український бюджет.

Я на цьому форумі наводив ось такий приклад у своїй доповіді: один і той самий автомобіль, який буде складений на території України, буде в 4 рази дешевше, ніж на території Німеччини. Це потрібно використати.

– А як ваш чеський колега Томаш Хюнер та прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на це відреагували, ви говорили з ними про ці речі?

– Ми з ними ці питання проговорювали. На жаль, тут пан міністр не міг бути присутній, бо якраз мав незаплановану зустріч з прем’єр-міністром, але ми цю розмову з ними розпочали, докладніше ми говорили про це з його заступником, який був присутній сьогодні на форумі.

– Попри те, що Україна значно просунулася у рейтингу простоти ведення бізнесу, все ж таки багато проблем залишається, на що вам сьогодні найбільше скаржилися чеські підприємці?

Ми проаналізували ті проблеми, з якими стикається чеський бізнес в Україні. Відсотків 90 – це питання до правоохоронних органів

– Я не буду приховувати, що проблеми є. Коли ми їхали на засідання цієї українсько-чеської міжурядової комісії, то ми проаналізували ті проблеми, з якими стикається чеський бізнес в Україні. І ми з’ясували, що відсотків 90 – це питання до правоохоронних органів: це є питання митної політики, митних платежів, вчасної сплати податків. Це питання, які вже накопичилися з 2005 року до сьогодні. За останній період справ набагато менше. І вони перебувають на розгляду різних інстанцій. Але більшість з них є тепер у судовому розгляді. І я сьогодні говорив зі своїм візаві, що інструментів впливу на рішення судів уряд не має, але політичну підтримку ми можемо надавати.