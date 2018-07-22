В Одесі шукають авторів антисемітських написів на будівлях – поліція

Співробітники поліції Одеси з’ясовують обставини появи на будівлях міста написів антисемітського змісту, повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Написи виявили у неділю в Приморському районі міста. Правоохоронці встановлюють причетних до цього осіб, зазначили в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР за ознаками ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Напередодні в Одесі поліція повідомляла про сутички між уболівальниками донецького «Шахтаря» та київського «Динамо», правоохоронці затримали 14 осіб, семеро з них притягнуто до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, а двох притягають до кримінальної відповідальності за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

21 липня в Одесі відбувся матч за Суперкубок України, в якому футболісти київського «Динамо» обіграли донецький «Шахтар» з рахунком (1:0).