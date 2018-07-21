В Одесі двічі побились уболівальники, учасників сутичок доставили до райвідділів – поліція

Поліція Одещини повідомляє про дві сутички між футбольними вболівальниками 21 липня.

Перша трапилася поблизу дельфінарію «Немо» на пляжі Ларжерон, у зв’язку з чим до Приморського райвідділу доставили 7 осіб, мовиться у повідомленні на Facebook відомства.

«Встановлено, що між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якої чоловік завдав декілька ударів двом своїм опонентам. Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції і додали, що стосовно інших шести учасників бійки склали адмінпротоколи.

Пізніше після восьмої вечора поліція повідомила про ще один інцидент за участі футбольних фанів – бійку на вулиці Маразліївській. За даними поліції, всіх учасників бійки доставили до райвідділу.

21 липня в Одесі запланований матч за Суперкубок України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо». Початок гри о 21:00.