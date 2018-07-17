(Друкуємо мовою оригіналу)

«Этот Чемпионат помог изменить взгляд людей на Россию», – сказал глава FIFA Джанни Инфантино. «Мифы и стереотипы развеяны», – поддержал его президент России Владимир Путин. Ни голодовка украинских политзаключенных, ни агрессия России в Украине и Сирии, ни режим санкций не помешали России провести полноценный Чемпионат мира с пристойным количеством зарубежных гостей. Как мундиаль изменил отношение западных стран к России? Может ли Путин рассчитывать на снятие санкций и изменение отношение мира к Москве? Это в эфире Радио Донбасс.Реалии обсудили главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков, эксперт-международник Вадим Трюхан и редактор отдела политики российской «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

– Артем, по вашему мнению, этом чемпионат чем-то отличался от остальных? Повлияло ли на ваше восприятие то, что он состоялся в России?

Артем Франков: Я постарался максимально от этого абстрагироваться, потому что если вывести на первый план тему, что он проходил в России, футбола останется достаточно мало, больше будет политики.

Но политика такая шутка, ее в дверь, она в окно. История с хорватским игроком и хорватским тренером политизировала восприятие этого чемпионата.

– А как от спортивного события ваши впечатления?

Артем Франков: Очень сильная спортивная сторона. Один из самых сенсационных чемпионатов. Но это субъективный фактор, свежее впечатление, Чемпионат мира только что закончился.

Другая, официальная Россия – страна, которая убивает людей, захватывает территории, вмешивается в выборы по всему миру

​Вадим Трюхан: Ключевое то, что сейчас мы увидели две России. Одна Россия – гостеприимная страна, которая умеет организовывать чемпионаты мира, которая строится и развивается. А другая, официальная Россия – страна, которая убивает людей, захватывает территории, вмешивается в выборы по всему миру. Государством, которое нарушив систему международных отношений, поставило весь мир на опасную границу за которой начинаются мировые войны.

Очень бы хотелось, чтобы этот Чемпионат мира сыграл позитивную роль, чтобы руководство Российской Федерации задумалось о том, что официальная Россия должна подтянуться к красивой публичной России, которую мы увидели во время Чемпионата мира.

​– Вы не разделяете мнение украинских, западных комментаторов, которые удивляются, что во время того, как голодают Сенцов, Балух, многие другие украинские политзаключенные находятся на территории России, страна под санкциями, ведет агрессию, и состоялся такой масштабный спортивный праздник? Действительно есть какая-то деградация западных ценностей или преувеличение?

Сейчас мы видим обратный процесс – ценности деградируют

Вадим Трюхан: Проблема в том, что последние 20-30 лет мы все время говорили о ценностях и часто нам Запад потакал, что мы не разделяем те общие ценности, которые уже давно стали определяющими в цивилизованных государствах мира. А сейчас мы видим обратный процесс – ценности деградируют. Европейское единство стало условным. Евродоллары, бизнес-интересы, экономические, национальные интересы перевешивают.

– То есть, по вашему мнению, мир немного сошел с ума?

Вадим Трюхан: Проблема в том, что мы впервые имеем дело с кризисом, вызванным действиями ядерного государства. Не существует метода, каким образом ядерное государство, которое может десятки раз уничтожить любого противника и быть само уничтожено, поставить в рамки.

– Президент ФИФА Джанни Инфантино, делая реверансы в сторону Владимира Путина, сказал: «Вторая вещь, которая изменилась, и это очень важно, взгляд людей на Россию. Этот Чемпионат мира был чуть ли не лучшим на планете, пожалуй, он был лучшим в истории. И это то, за что хочется искренне поблагодарить Россию».

Артем Франков: Я думаю, дело в том, что это первый Чемпионат мира Джанни Инфантино как президента ФИФА, он для него особенный и конечно он у него вызвал особенные эмоции.

Тоталитарные государства гораздо эффективнее при проведении больших мероприятий

Кроме того, это возможно прозвучит цинично, но тоталитарные государства гораздо эффективнее при проведении больших мероприятий, чем демократические экономики. Когда нужно собраться и на короткий срок выдать супер уровень, то демократия здесь не помощник.

– Есть много манипуляций, самый большой скандал был по поводу хорватского футболиста, что футбол вне политики. Действительно ли футбол вне политики?

Артем Франков: ФИФА достаточно последовательно и четко придерживается этого принципа. Ведь какую позицию они заняли по поводу Чемпионата мира в России. Если бы мир как в 1992 году с помощью ООН принял полный запрет на отношения с Россией, как в 1992-м с Югославией, когда ее не пустили на Чемпионат Европы, тогда ФИФА бы сказало, что никакого Чемпионата мира в России. Но этого не произошло.

​– Кирилл, какие у вас ощущения после Чемпионата мира?

Кирилл Мартынов: Это была витрина в советском стиле, как магазины «Березка». Они в советское время выполняли две функции: наполнять бюджет страны валютой, живыми деньгами, а с другой стороны, показывать иностранным туристам, что с дефицитом никаких проблем в Советском Союзе нет.

С пропагандисткой точки зрения все было сделано достаточно грамотно, на месяц в России открылся спецпроект

С Чемпионатом мира по футболу с пропагандисткой точки зрения все было сделано достаточно грамотно и на месяц в России открылся спецпроект. Еще один момент, если посмотреть на статистику болельщиков, из каких стран больше всего приезжало, то чем дальше страны от России, тем охотнее в нее едут. Они ожидали увидеть все стереотипы: морозы, полярную зиму, медведей, но ничего из этого не нашли и мировая пресса написала, что у нас все замечательно.

– А в чем фейковость? Блестящие отзывы иностранных журналистов, болельщиков, что не получилось?

Мы с некоторым содроганием ждем, что будет происходить в России в обычном не праздничном режиме

​Кирилл Мартынов: Россия нормально провела Чемпионат мира по футболу, если вынести за скобки тот политический фон, на котором этот праздник проходил. Второй тезис, который из этого делают западные медиа, что Россия вообще нормальная страна, что тут можно нормально отдыхать, жить, работать и далее по списку. Фейк начинается с этого момента. Мы знаем, какие процессы проходили параллельно.

И мы с некоторым содроганием ждем, что будет происходить в России в обычном не праздничном режиме.

​– Россию посетило 700 тысяч людей, они вернутся и расскажут своим друзьям, родственникам, что в России хорошо, там дружелюбные люди. Не запустит ли это переосмысление России?

Артем Франков: Большинство людей мыслит теми категориями, которые навязывает им пресса. Я не думаю, что Чемпионат мира может кардинально в этом плане повлиять.

Мы забываем, что под это дело в России протянули повышение пенсионного возраста и повышение НДС, эта тема утонула в Чемпионате мира.

Вадим Трюхан: Тут еще будет зависеть, как дальше поведет себя Россия и как будет вести себя Путин. По ощущениям, в его выступлениях все больше блефа и показухи.

Кстати, цифры разные, от россиян я слышу другие. Повлияет ли это, спорный вопрос, потому что ощущается политическая усталость в большинстве государствах, которые имеют дело с Россией. Я считаю, что даже пусть миллион-два, который посетил Россию, не повлияет на общее представление.

Артем Франков: Но позиция у них сейчас хороша. Даже самые консервативные английские медиа сквозь зубы, но извинились перед Россией.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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