Хорвати, які підтримують Україну: від футболістів до добровольців на Донбасі

«Слава Україні» – ці слова хорватського футболіста після перемоги над збірною Росії облетіли весь світ. ФІФА покарала Домаґоя Віду попередженням, що викликало хвилю обурення серед українців. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розшукали хорватського добровольця на сході України, поблизу Маріуполя. І він – не єдиний громадянин Хорватії, який воював на боці України. Що привело хорватів на Донбас? Як в Хорватії сприймають війну в Україні? І чому Віда в результаті вибачився перед росіянами?

У грі зі збірною Росії Домаґой Віда забив гол під час додаткового часу. І пенальті у вирішальній серії. Але найцікавіше для української аудиторії відбулося вже після матчу. У мережі з’явилося відео футболіста разом із ще одним колишнім гравцем «Динамо» (Київ) Оґнєном Вукоєвичем. «Слава Україні! Це перемога за «Динамо» і за Україну!», – зазначили хорватські гравці.

«Дуже прикро, що це було політизовано, оскільки чемпіонат проходить в Росії, тому перш за все – російською стороною», – вважає посол України в Хорватії у 2010-2017 роках Олександр Левченко.

ФІФА покарала Віду попередженням.

А Оґнєна Вукоєвича, який на нинішньому чемпіонаті світу був посадовцем збірної Хорватії, який виступив у тому ж відеоролику зі словами підтримки України, ФІФА оштрафувала на 15 тисяч швейцарських франків (близько 400 тисяч гривень) за те, що той «після чвертьфінального матчу Росії і Хорватії повівся неспортивним чином, порушивши засади «фейр-плей», згодом хорватська футбольна федерація усунула його з посади помічника головного тренера.

В українців це викликало шквал обурення і жартів у соцмережах.

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Як громадянин Хорватії опинився в українському підрозділі на Донбасі?

На базі «Азова» під Маріуполем хорватських футболістів, звісно, не було, але були хорватські добровольці.

«Ми хочемо підтримати збірну Хорватії, особисто Домаґоя Віду та Оґнєна Вукоєвич», – таке відео громадянин Хорватії Денис Шелер записав на підтримку своїх співвітчизників.

Журналісти «Донбас.Реалії» зустрілись з хорватським добровольцем на базі полку «Азов» під Маріуполем. В українському підрозділі Денис Шелер навчає снайперів.

«Займаюся бойовою підготовкою в підрозділах спецпризначення полку «Азов», – пояснює боєць.

До України Денис приїхав чотири роки тому. У той час хорватські журналісти писали майже про 20 громадян Хорватії, які воювали на боці України.

«Було чимало – не лише хорватів, були хлопці й з інших країн, але засмучує саме ставлення держави до іноземних добровольців, воно було дуже погане: постійні бюрократичні перешкоди і так далі – хлопці змушені були залишати Україну», – каже хорватський доброволець.

Зараз у Дениса є вид на проживання в Україні. Участь у війні на Донбасі не заважає йому періодично бувати вдома. Хорватія, за його словами, підтримує Україну.

«Хорватія не робила жодних заяв. І, власне, Україна теж на офіційному рівні не плескає в долоні, тому що офіційна політика є офіційною політикою, а особисте волевиявлення окремих громадян – це їхня добра воля», – зазначила провідний спеціаліст Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Олена Снігир.

Чому Загреб останнім часом став ближчим до Москви?

Олександр Левченко пропрацював у Хорватії майже сім років, зараз його місце посла – вакантне. Протягом останніх трьох років своєї каденції дипломат в тому числі боровся з російською пропагандою – а це регулярні публічні виступи та інтерв’ю хорватським мас-медіа про анексію Криму і війну на Донбасі.

«Нам вдалося повністю перекрити російські канали дезінформації хорватського суспільства, але в інформаційній війні тільки ти припинив цю роботу, скажімо, від кінця березня 2017 року немає цієї системної роботи – все, там знову домінує російська пропаганда», – каже Левченко.

Ба більше, за словами Левченка, одна з найбільших хорватських компаній потрапила в залежність від російських банків. Через нездатність повернути кредити майже половина її акцій в цьому місяці перейшла росіянам.

«Кредитування і ось цей весь процес втручання російської сторони в справи «Агрокору» і став підставою для такого потепління стосунків Хорватії і Росії. Річна виручка цієї компанії становить 15% бюджету Хорватії», – констатує Олена Снігир.

За словами експерта, в 2017 році вперше за 10 років хорватська делегація з офіційним візитом побувала в Росії. Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович в Москві – і під час чемпіонату світу в 2018-му.

«Вона в хороших особистих стосунках з прем’єр-міністром (Росії – ред.) Медведєвим і з (президентом Росії – ред.) Володимиром Путіним. Вона – державний діяч. Вона не може виражати своє особисте, моральне ставлення в політиці. З іншого боку, прем’єр Пленкович більше на українському, аніж на російському боці», – вважає професор Загребського університету у Хорватії Славен Летица.

Хорвати після перемоги над росіянами заговорили про Україну

А хорватське суспільство – зараз на боці своєї збірної, хоча щодо відеозапису Віди і Вукоєвича воно швидше розділилося. Про це журналістам «Донбас.Реалії» розповів хорватський письменник Зоран Жміріч.

Частина вважає, що нерозумно дратувати росіян, перебуваючи в Росії. Інші називають Віду і Вукоєвича хоробрими хлопцями

«Частина вважає, що нерозумно дратувати росіян, перебуваючи в Росії. До того ж, російські журналісти пишуть, що тепер хорватські вболівальники не будуть відчувати себе в безпеці, тому що російські фанати дуже розлючені. Інші називають Віду і Вукоєвича хоробрими хлопцями і кажуть, що вони мають повне право після матчу висловити свою думку», – зазначив Жміріч.

Що ж думають росіяни про «Слава Україні» від хорватських футболістів – «Донбас.Реалії» дізнавалися на вулицях Москви.

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«Та нехай кричать, що хочуть – це їхня справа. Якщо вони симпатизують Україні, то чому б і ні», – відповів росіянин.

«Вони, мабуть, не знали, як ставляться в Росії до цього», – припустив інший чоловік.

«Ну це було нерозумно, але це не треба поширювати на всю команду, тому що – ну така людина», – зазначила жителька Москви.

«Наскільки я розумію, це було сказано не проти Росії і не за Україну – це було адресовано зовсім не в контексті політичного конфлікту», – вважає чоловік.

Чому спортсмен вибачився перед росіянами?

Фани хорватів ще перед грою з англійцями влаштували флешмоб «Спасибі, Росія». А сам Віда вже після виходу Хорватії у фінал за свої слова вибачився.

Їхні слова на початку – це їхня особиста ініціатива, а подальше – це вже дипломатія

«Ви можете зрозуміти його нову публічну заяву. Хорватська футбольна асоціація не хотіла, щоб суспільство в Росії протистояло команді Хорватії. Тому їхні слова на початку – це їхня особиста ініціатива, а подальше – це вже дипломатія», – наголосив Славен Летица.

Відео Віди і Вукоєвича, впевнені українські експерти, хоч і не мало політичний підтекст, але ще раз нагадало світу про агресію Росії в Україні.

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