На мітингу в Керчі знепритомніла дитина з почесної варти – ЗМІ

У Керчі 22 липня на урочистому покладанні квітів на знак пам’яті про загиблих у Другій світовій війні, дитина з почесної варти знепритомніла, повідомляють місцеві ЗМІ.

Керченський сайт «Керчь ФМ» зазначає, що захід мав розпочатися близько 9 години ранку, проте мітинг почали із запізненням на годину. Діти у формі російської організації «Юнармії» стояли з прапорами біля братської могили.

«Діти весь цей час стояли з прапорами нерухомо. Спочатку одній дитині стало зле і вона присіла. Дорослі помітили і забрали з собою. А відразу після покладання квітів, приблизно хвилин через 10, коли почався мітинг, інша неповнолітня дитина впала на спину без свідомості. На щастя, за спиною дитини була клумба», – йдеться в повідомленні.

За інформацією журналістів, дитину перенесли на газон і почали приводити до тями. При цьому на заході, що відбувався в приморській Героївці під Керчю, не чергували ні автомобіль «швидкої допомоги», ні черговий лікар.

Офіційних коментарів щодо події на цей момент немає.

У Керчі дітей часто залучають до участі в міських заходах. Протягом останніх років на пам’ятні мітинги, військові паради залучають дітей із місцевого відділення російської організації «Юнармія».

8 липня на святкових заходах у День рибалки, в Керчі дітей із «Юнармії» залучили до чергування біля рамок металодетекторів разом із силовиками.

1 липня 2018 року підконтрольне Росії Міністерство освіти Криму доповіло про збільшення кількості кримських дітей і підлітків, які зареєстровані в російському дитячому русі «Юнармія». За офіційною інформацією, до складу «Юнармії» в Криму входить 16 місцевих відділень і понад 1000 учасників.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.