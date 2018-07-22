Глава Мінфіну США запропонував створити зону вільної торгівлі країн G7

Глава Мінфіну США Стівен Мнучин запропонував створити зону вільної торгівлі серед країн-членів «Групи семи».

З такою заявою він виступив на зустрічі з колегами з країн G20 у Буенос-Айресі в неділю, 22 липня, повідомляє DW.

«Якщо Європа вірить у вільну торгівлю, то ми готові підписати угоду про безмитні торговельні відносини», – наголосив Мнучин. Разом з тим він зазначив, що для цього мають бути виконані три умови: скасування мит, торговельних бар’єрів і дотацій.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у відповідь заявив, що США спочатку мають скасувати мита на сталь і алюміній, а також відмовитися від погрози запровадити збори на ввезення автомобілів з країн ЄС.

«Ми відмовляємося вести переговори під дулом пістолета», – заявив Ле Мер.

Австрійський статс-секретар Мінфіну Хуберт Фукс, який представляв на зустрічі Раду ЄС, у свою чергу підтримав пропозицію Мнучина, зазначивши, що «навіть міністр фінансів США виступає за справедливу і вільну торгівлю».

«Проблема в тому, що США розуміють під справедливою і вільною торгівлею щось інше», – продовжив Фукс. Він заявив, що скасування американських мит на сталь і алюміній не повинно бути умовою для торгових переговорів ЄС і США.

«Попередні умови ніколи не обіцяють нічого доброго», – зазначив Фукс.

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У підсумковому комюніке учасники дводенної зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків G20 в Буенос-Айресі заявили, що торговельні та геополітичні конфлікти між країнами заважають зростанню глобальної економіки та вимагають ширшого діалогу. Документ застерігає про посилення ризиків, серед яких «підвищена торговельна та геополітична напруженість», а також нерівність.

В останні місяці США запровадили підвищені мита на імпортну сталь і алюміній з Китаю й інших країн, включаючи ЄС і Росію. 6 липня вступили в дію 25-відсоткові імпортні мита на низку товарів, що експортуються в США з Китаю.