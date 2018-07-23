У Раді виплатили понад 16 мільйонів гривень відпускних за липень – #Точно

16,3 мільйона гривень відпускних виплатило управління справами Верховної Ради України народним депутатам і працівникам апарату в першій половині липня 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Із них 15 мільйонів гривень виплатили готівкою на руки.

У липні депутати провели вісім пленарних засідань. 13 липня відбулося останнє засідання. Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Нова, дев’ята, відкриється вже 4 вересня.

У січні цього року народним депутатам на виконання повноважень виплатили понад 14 мільйонів гривень, при чому засідання депутати проводили тільки з 16 по 19 січня. Решту часу депутати мали працювати в комітетах, комісіях і фракціях.