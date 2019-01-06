Російські гібридні сили 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ за добу – штаб ООС

За минулу добу, 5 січня, російські гібридні сили 4 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, повідомляють в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

«Бойовики здійснили обстріл опорних пунктів українських військ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї навколо міста Авдіївка на Донецькому напрямку і поблизу селищ Павлопіль, Лебединський, Водяне на Маріупольському напрямку. У відповідь на провокації супротивника підрозділи ООС застосовували чергові вогневі засоби», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що жоден український військовий за минулу добу не постраждав.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли зі сторони ЗСУ. В угрупованні «ДНР» не публікували звіту про перебіг бойових дій напередодні.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.