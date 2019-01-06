Ускладнень на дорогах державного значення немає – «Укравтодор» про погодні умови

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») на своїй сторінці у Facebook.

«Заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень на автодорозі М-06 (об’їзд Коростишева) внаслідок ДТП», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 10:00 у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях випало від 3 до 12 сантиметрів снігу, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях місцями невеликий сніг з висотою снігового покриву від 1 до 10 сантиметрів. Крім того, на територіях Рівненської та Львівської областей випадав льодовий дощ.

На перевальних ділянках доріг падає сніг, висота покрову становить від 20 до 90 сантиметрів.

В «Укравтодорі» наголошують, що роботи з розчищення проїзних частин доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами здійснюється.