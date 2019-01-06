Від початку доби бойовики не порушували режим тиші – Мотузяник

Російські гібридні сили з початку доби не порушували режим тиші на Донбасі, повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними речника, станом на 12:00 в районі проведення операції Об'єднаних сил випадків порушення режиму перемир’я з боку противника не зафіксовано, втрат у лавах українських підрозділів немає.

«Військовослужбовці Збройних сил України продовжують контролювати ситуацію на лінії бойового зіткнення, дотримуючись при цьому повного та всеохопного режиму припинення вогню», – зазначив Мотузяник.

5 січня підтримувані Росією сили 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Ясинуватої за минулу добу.

А в угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку ЗСУ.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.