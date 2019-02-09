Справу проти бойовика «Гіві» у Павлоградському суді розглянуть 28 лютого

Кримінальне провадження, відкрите проти одного з бойовиків угруповання «ДНР» Михайла Толстих (відомого як «командир угруповання «Сомалі» на прізвисько «Гіві», який, за деякими даними, вважається загиблим), яке торік надійшло до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, розглянуть 28 лютого. Про це Радіо Свобода повідомили в суді у відповідь на інформаційний запит.

У суді поінформували, що оголошення про виклик Михайла Толстих до суду на 28 лютого розміщене на офіційному веб-порталі судової влади України.

За інформацією суду, попереднє засідання, яке було призначене на 29 січня, не відбулось через неявку захисника обвинуваченого. Як зазначили в суді, захисник був належним чином поінформований про день і час розгляду, але «про причини неявки в суд не повідомив».

30 березня 2018 року стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих («Гіві»), опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

5 квітня колегія суддів Павлоградського суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши, що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію на рішення Павлоградського суду. Як зазначили тоді у відомстві, підстави для повернення справи прокурору «абсолютно надумані» і єдиною причиною судової ухвали є «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів «ДНР».

У серпні Апеляційний суд Дніпропетровської області повернув до прокуратури обвинувальний акт проти Толстих.

Михайло Толстих обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України: частиною 1 статті 285-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 258 (терористичний акт), частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни)

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель ​Михайла Толстих у результаті вибуху.