Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Травень 2019, Київ 01:24
Новини | Політика

Росія провела репетиції парадів до 9 травня в окупованих Севастополі, Сімферополі та Керчі

Репетиція параду в анексованому Росією українському Севастополі: колону очолила «Катюша» з надписом «За Сталіна!»

Дивитись коментарі

Увечері 4 травня в окупованому Росією українському Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до російського «Дня перемоги». Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, колону військової техніки очолювала бойова машина реактивної артилерії воєнних років, відома під неофіційною назвою «Катюша», на реактивних снарядах якої було написано «За Сталіна! Від Катюші!».

Севастополь, 4 травня 2019 року
Севастополь, 4 травня 2019 року

За даними кореспондента, після цієї установки їхав танк воєнних років Т-34 на синтетичних гусеницях, самохідна артилерійська установка і кілька десятків російських бойових машин, що перебувають на озброєнні берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Російська військова техніка в Севастополі
Російська військова техніка в Севастополі

Репетиція проходила в центрі міста, бойова техніка їхала вулицею Леніна і проспектом Нахімова.

За репетицією спостерігали кілька сотень туристів і місцевих жителів, які фотографували бронетехніку на мобільні телефони.

В окупованих Росією Керчі та Сімферополі 4 травня також відбулися репетиції військових парадів до російського «Дня перемоги». У Керчі в підготовці до параду брали участь військові різних видів російських військ і «юнармійців».

Російська техніка та школярі. Репетиція параду в Керчі, 4 травня 2019 року
Російська техніка та школярі. Репетиція параду в Керчі, 4 травня 2019 року

В Керчі була представлена різна військова техніка Росії: від броньовиків, БТРів, мінометів і гаубиць, систем «Град», до зенітних ракетних систем С-300.

Російська військова техніка в Керчі
Російська військова техніка в Керчі

У сусідній Росії (а з 2014 року і в окупованому Росією українському Криму) 9 травня відзначають «День перемоги», цей день вважають святом перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною.

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам'ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації.

Парад у День перемоги, Сімферополь
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росія і окупований Крим: пам’ять про жертви Другої світової перетворили на бісівський карнавал

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Акція протесту біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві, 11 грудня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Про 9 травня і вірус, який поширює телеканал «Інтер»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG