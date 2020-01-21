Суд змінив запобіжний захід ексочільнику поліції Одещини

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну з домашнього арешту на заставу 525 з половиною мільйонів гривень, повідомила пресслужба суду.

Головін зобов’язаний носити електронний браслет і має прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою, не змінювати свого місця проживання та утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі.

Колишній начальник поліції Одещини також має здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на перетин кордону.

Строк дії обов’язків до 16 березня 2020 року включно.

Колишнього керівника національної поліції Одеської області Дмитра Головіна, затриманого 25 липня в Одесі, обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами, повідомили минулого тижня в НАБУ.

Згідно із матеріалами слідства, підприємці у змові з екскерівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Цигарки були вилучені з обігу, їхня ринкова вартість становила, за офіційною інформацією, до 50 мільйонів гривень.

Пізніше у справі був затриманий детективами НАБУ перший заступник колишнього начальника поліції Одещини Костянтин Гейко.

Дмитро Головін очолював Головне управління Національної поліції в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го.