Детективи затримали колишнього заступника начальника поліції Одещини

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника колишнього начальника поліції Одещини Костянтина Гейка. Про це НАБУ повідомило у Facebook 30 липня.

«Детективи НАБУ сьогодні затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховування від слідства. Екс-посадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. 25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України», – вказано в повідомленні.

Колишнього керівника національної поліції Одеської області Дмитра Головіна, затриманого 25 липня в Одесі, обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами, повідомили минулого тижня в НАБУ.

Згідно із матеріалами слідства, підприємці у змові з екскерівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Цигарки були вилучені з обігу, їхня ринкова вартість становила, за офіційною інформацією, до 50 мільйонів гривень.

Дмитро Головін очолював Головне управління Національної поліції в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го.