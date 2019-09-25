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25 Вересень 2019, Київ 19:16
Події

LIVE | Імпічмент Трампа. Що містить стенограма його телефонної розмови із Зеленським? | НЬЮЗРУМ #147

Ефір о 18:00

Сьогодні в «Ньюзрумі»: «Політичні репресії» й паралізована робота в Міністерстві охорони здоров’я? Працівники старої команди МОЗ у відкритому листі до прем’єра Гончарука заявили про тиск із боку нового керівництва на ключових працівників. У США ініціювали процедуру імпічменту Трампа через його телефонну розмову із Зеленським. Сам Трамп назвав це «полюванням на відьом». Хто виявиться «відьмою»? Генасамблея ООН. Про що говорили українські президенти з найвідомішої у світі трибуни? І ще багато цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проект Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.

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