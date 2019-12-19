Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 грудня 2019, Київ 08:35
Новини | Політика

У Берліні відбудеться черговий раунд переговорів щодо транзиту російського газу до ЄС через Україну

Імовірність укладення контракту із російським «Газпромом» про транзит у «Нафтогазі України» вважають вкрай низькою

Дивитись коментарі

У Берліні 19 грудня має відновитися черговий раунд переговорів щодо транзиту російського газу через територію України до ЄС після закінчення 2019 року. Очікується, що в переговорах візьме участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.

Напередодні переговорів голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законопроєкті про оборонні витрати США
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Сенат США схвалив санкції для блокування «Північного потоку-2»

«Північний потік-2» критикують США і кілька європейських країн, у тому числі Україна, які вважають, що цей проєкт підриває офіційну стратегію ЄС, спрямовану на досягнення енергетичної незалежності Європи від поставок російського природного газу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG