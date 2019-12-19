У Берліні відбудеться черговий раунд переговорів щодо транзиту російського газу до ЄС через Україну

У Берліні 19 грудня має відновитися черговий раунд переговорів щодо транзиту російського газу через територію України до ЄС після закінчення 2019 року. Очікується, що в переговорах візьме участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.

Напередодні переговорів голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід «Північний потік-2», що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.

«Північний потік-2» критикують США і кілька європейських країн, у тому числі Україна, які вважають, що цей проєкт підриває офіційну стратегію ЄС, спрямовану на досягнення енергетичної незалежності Європи від поставок російського природного газу.