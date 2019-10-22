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22 Жовтень 2019, Київ 09:24
Новини | Міжнародні

Японія: імператор Нарухіто офіційно зійшов на трон

Церемонія інтронізації Нарухіто, Токіо, Японія, 22 жовтня 2019 року

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Японський імператор Нарухіто 22 жовтня офіційно проголосив своє сходження на престол на церемонії з участю лідерів понад 170 країн світу.

59-річний Нарухіто, який навчався в Оксфорді, зійшов на престол в травні як 126-й імператор Японії після зречення від престолу його батька, імператора Акіхіто.

Японці з великих екранів на вулиці стежать за сходженням імператора на трон
Японці з великих екранів на вулиці стежать за сходженням імператора на трон

Нарухіто – перший японський імператор, який народився після Другої світової війни.

Імператриця Масако, 55-річна дружина Нарухіто, є колишнім дипломатом, навчалася в Гарварді.

Імператриця Масако
Імператриця Масако

Під час церемонії вступу на трон в Імператорському палаці в Токіо імператор Нарухіто заявив: «Я щиро сподіваюся, що Японія буде й надалі розвиватися і зробить свій внесок в дружбу і мир міжнародного співтовариства, а також в добробут і процвітання людей завдяки мудрості і невпинним зусиллям людей».

/**/ /**/ /**/ У 2017 році японський імператор Акіхіто оголосив, що зречеться престолу 30 квітня 2019 року
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