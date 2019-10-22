Японія: імператор Нарухіто офіційно зійшов на трон

Японський імператор Нарухіто 22 жовтня офіційно проголосив своє сходження на престол на церемонії з участю лідерів понад 170 країн світу.

59-річний Нарухіто, який навчався в Оксфорді, зійшов на престол в травні як 126-й імператор Японії після зречення від престолу його батька, імператора Акіхіто.

Нарухіто – перший японський імператор, який народився після Другої світової війни.

Імператриця Масако, 55-річна дружина Нарухіто, є колишнім дипломатом, навчалася в Гарварді.

Під час церемонії вступу на трон в Імператорському палаці в Токіо імператор Нарухіто заявив: «Я щиро сподіваюся, що Японія буде й надалі розвиватися і зробить свій внесок в дружбу і мир міжнародного співтовариства, а також в добробут і процвітання людей завдяки мудрості і невпинним зусиллям людей».

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе виступив з привітанням імператора, після чого пролунали вигуки «Банзай», що означає «Хай живе імператор».

Японія називає себе найстарішою монархією світу, якій 2600 років.

Нині з офіційним візитом у Японії перебуває президент України Володимир Зеленський.