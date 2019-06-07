Держканали Росії без відповідних позначок заробили мільйони доларів на рекламі у YouTube – Reuters

Щонайменше 14 підтримуваних державою Росія каналів, в тому числі НТВ і «Росія 24», які поширюють дезінформацію, зібрали мільярди переглядів на YouTube і заробили мільйони доларів доходу від реклами, не вказавши свого фінансування державою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження базованої у Вашингтоні компанії Omelas, яка відстежує екстремізм у мережі.

Як з’ясували дослідники, з січня 2017 року до грудня 2018 року 26 каналів, фінансованих російською владою, зібрали на YouTube 9 мільярдів переглядів. Ще 24 російських канали «без очевидного зв’язку з дезінформацією» залучили 4 мільярди переглядів.

За оцінками Omelas, ці 13 мільярдів переглядів могли отримати до 58 мільйонів доларів від реклами, в тому числі, від західних рекламодавців. При цьому Росія могла б отримати від 7 до 32 мільйонів доларів у рамках стандартної програми YouTube за розподілом доходів, а сам YouTube заробив від 6 до 26 мільйонів доларів.

У YouTube відмовилися коментувати доходи каналів, відповіді від російських урядових установ і дипломатів у Reuters також не отримали.

YouTube здебільшого отримує дохід від продажу реклами, розміщеної поруч, до або під час відео на своєму сервісі. Деякі західні рекламодавці, які не знали, що їхня реклама демонструється на російських каналах, заявили Reuters про стурбованість тим, що їх пов’язують із сумнівним контентом.

Відповідно до політики YouTube, фінансовані урядами новинні канали повинні мати відповідну позначку, щоб допомогти користувачам ухвалити рішення під час вибору контенту. Водночас у YouTube зазначили, що не перешкоджають урядам монетизувати контент, якщо не порушуються інші правила сервісу.