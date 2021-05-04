Сполучені Штати заявляють, що почнуть переговори у рамках Світової організації торгівлі про те, як можна якнайбільше ліцензувати і поширити вакцини. Країни Європейського Союзу продовжують послаблювати обмеження, оскільки Європейська комісія заявляє, що сподівається знову відкрити ЄС для туристів з початку червня. (Відео Reuters)