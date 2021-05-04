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04 травня 2021, Київ 12:56
Відео

Нове довкола COVID-19 (відео)

Нове довкола COVID-19 (відео)
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Нове довкола COVID-19 (відео)

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Пандемія COVID-19 продовжує спустошувати Індію: число інфікованих наближається до 20 мільйонів, а число смертей наближається до 220 000.

Сполучені Штати заявляють, що почнуть переговори у рамках Світової організації торгівлі про те, як можна якнайбільше ліцензувати і поширити вакцини. Країни Європейського Союзу продовжують послаблювати обмеження, оскільки Європейська комісія заявляє, що сподівається знову відкрити ЄС для туристів з початку червня. (Відео Reuters)

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