Сполучені Штати заявляють, що почнуть переговори у рамках Світової організації торгівлі про те, як можна якнайбільше ліцензувати і поширити вакцини. Країни Європейського Союзу продовжують послаблювати обмеження, оскільки Європейська комісія заявляє, що сподівається знову відкрити ЄС для туристів з початку червня. (Відео Reuters)
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