Коронавірус: у Німеччині другий рік поспіль скасовують «Октоберфест»

У Німеччині через пандемію COVID-19 другий рік поспіль скасували традиційний пивний фестиваль «Октоберфест», який традиційно відбувається наприкінці вересня – на початку жовтня в Мюнхені, столиці федеральної землі Баварії. Про це оголосили на спільній пресконференції міністр-президент (голова земельного уряду) Баварії Маркус Зедер і обербургомістр (мер) Мюнхену Дітер Райтер.

Зокрема, сказав Зедер, епідемічне становище надто непевне, тому було ухвалене одностайне рішення рекомендувати не проводити цього року всі традиційні великі фестивалі в Баварії – не тільки «Октоберфест».

За його словами, рішення ухвалили задовго наперед, бо пізніше скасування призвело б до значних економічних втрат і завдало б шкоди самій торговій марці «Октоберфесту», який є одним із всесвітньо відомих символів Мюнхену й Баварії. Крім того, сказав він, на такому фестивалі, як «Октоберфест», нереально дотриматися вимог захисних масок і належної відстані між людьми.

Райтер додав, що це було непросте рішення, але відповідальність за здоров’я людей переважує зацікавленість у проведенні свята. Він додав, що це скасування – 26-е від моменту заснування щорічного фестивалю.

Посадовець мерії, відповідальний за фестиваль, Клеменс Баумґертнер наголосив, що всі надії на проведення свята цього року підірвала третя хвиля пандемії, і назвав рішення скасувати його правильним і розумним.

Натомість, сказав він, Мюнхен розглядає можливість повторити минулорічний досвід і влаштувати акцію «Літо в місті» – щоб деякі веселощі, пов’язані з «Октоберфестом», не відбувалися в один час і в одному місці, на Терезиній луці (Терезієнвізе) недалеко від центру Мюнхену, а могли бути влаштовані децентралізовано по всьому місті.

Традиційний фестиваль, який проводять на незабудованій зеленій луці, був започаткований 1810 року як святкування шлюбу кронпринца Баварії, який пізніше став королем тоді ще окремої держави Баварії Людвіґом I. Спершу, як випливає з назви, його проводили в жовтні, але з часом посунули вперед, на кінець вересня й самий початок жовтня, коли в Мюнхені зазвичай краща погода. Його бувало скасовували з таких причин, як епідемії (зокрема, холери), війни чи повоєнні економічні труднощі. Зокрема, його вже скасовували через нинішню пандемію 2020 року.

Нині протягом свята, що триває від 16 до 18 днів, його відвідує близько 6 мільйонів людей – найбільше з самої Баварії, але загалом із усього світу. 2019 року, коли свято відбулося натепер востаннє, на ньому випили близько 7,3 мільйона літрів пива, яке подають у велетенських пивних наметах. Але це фестиваль не тільки пива, а й традиційних розваг, каруселей, парадів, карнавалів тощо.

Святкування «Октоберфесту» в менших масштабах влаштовують і в деяких інших країнах світу.