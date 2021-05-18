Але багато індійців, як і раніше, не можуть отримати належну медичну допомогу, а жителі одного села в Уттар-Прадеш у розпачі вдаються до нетрадиційної медицини; Таїланд переживає третю хвилю коронавірусу, при цьому більшість нових випадків інфікування припадає на переповнені тюрми країни; Непал настільки потребує балони з киснем, що просить альпіністів привезти балончики з експедицій, а не викидати їх; Ситуація в Європі продовжує поліпшуватися, у Франції скасовуються обмеження. (Відео Reuters)