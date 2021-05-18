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18 травня 2021, Київ 13:30
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Нове довкола COVID-19 (відео)

Нове довкола COVID-19 (відео)
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Нове довкола COVID-19 (відео)

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коли рівень смертності в усьому світі перевищує 3,3 мільйона осіб, кількість щоденних інфекцій в Індії впала нижче від 300 тисяч вперше з 21 квітня.

Але багато індійців, як і раніше, не можуть отримати належну медичну допомогу, а жителі одного села в Уттар-Прадеш у розпачі вдаються до нетрадиційної медицини; Таїланд переживає третю хвилю коронавірусу, при цьому більшість нових випадків інфікування припадає на переповнені тюрми країни; Непал настільки потребує балони з киснем, що просить альпіністів привезти балончики з експедицій, а не викидати їх; Ситуація в Європі продовжує поліпшуватися, у Франції скасовуються обмеження. (Відео Reuters)

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