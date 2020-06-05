LIVE | Нові міністри, старий Аваков і провалена програма уряду

- Верховна Рада України призначила нових урядовців: віцепрем’єр-міністром з євроінтеграції стала Ольга Стефанішина, міністром культури – Олександр Ткаченко.
- Депутати розкритикували програму уряду і відправили її на доопрацювання.
- Фракція «Голос» хоче звільнити очільника МВС Арсена Авакова, але голосів для цього не вистачає.
Учасники програми:
Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua;
Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук;
Сергій Фурса, інвестиційний банкір;
Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього;
Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);
Мар'яна Безугла, народний депутат України («Слуга народу»).
FACEBOOK КОМЕНТАРІ