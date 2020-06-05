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05 червня 2020, Київ 14:24
Політика

LIVE | Нові міністри, старий Аваков і провалена програма уряду

Початок ефіру о 14:00

  • Верховна Рада України призначила нових урядовців: віцепрем’єр-міністром з євроінтеграції стала Ольга Стефанішина, міністром культури – Олександр Ткаченко.
  • Депутати розкритикували програму уряду і відправили її на доопрацювання.
  • Фракція «Голос» хоче звільнити очільника МВС Арсена Авакова, але голосів для цього не вистачає.

Учасники програми:

Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua;

Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук;

Сергій Фурса, інвестиційний банкір;

Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього;

Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Мар'яна Безугла, народний депутат України («Слуга народу»).

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