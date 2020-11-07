Три десятки людей прийшли в окупованому Севастополі відзначити Жовтневий переворот (+фото)

У центрі окупованого Севастополя, біля пам'ятника лідеру більшовиків Володимиру Леніну, пройшов короткий мітинг із нагоди 103-ї річниці Жовтневого перевороту.

Три десятки людей піднялися сходами до пам'ятника під забороненими в Україні червоними прапорами КПРС, щоб поставити кошик з червоними гвоздиками.

Керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко сказав на мітингу, що «ніяка болячка не завадить святкувати» дату Жовтневого перевороту. Також Пархоменко у декількох реченнях виклав своє бачення політичної ситуації в сусідній Росії та світі.

Керівник місцевих комсомольців Олександр Череменов вручив кільком молодим людям комсомольські квитки.

Після мітингу учасники хором заспівали «Інтернаціонал» і сфотографувалися.

Резолюцію не ухвалювали.

Охочим пропонували взяти участь у прямій святкової відеоконференції з керівником Компартії Росії Геннадієм Зюгановим.

Протиепідемічних заходів учасники мітингу не дотримувалися, у масках були лише декілька людей.

Захід фіксували співробітники російських спецслужб.

Кілька комсомольців пройшли центром Севастополя з червоними прапорами. Дорогою вони вигукували гасла «Ленін, партія, комсомол», «З днем великого жовтня», «Ленін сказав ясно: Росія буде червоною».

25 жовтня 1917 (за новим стилем – 7 листопада) в Російській імперії стався більшовицький переворот. Тимчасовий уряд скинули, а владу захопили комуністи-більшовики на чолі із Володимиром Ульяновим під партійним псевдо – Ленін. Більшовики назвали переворот «Жовтневою революцією». Після перевороту в Росії спалахнула ромадянська війна.

Після того, як більшовики придушили спротив, розпочалися задумані Леніним, а реалізовані Сталіним – масові репресії.

В результаті вчинених комуністами – розкуркулення, примусової колективізації, Голодомору, депортацій та репресій – загинули мільйони людей.

У Радянському Союзі участь у так званих «жовтневих демонстраціях» 7 листопада була обов'язковою. На підприємствах та у навчальних закладах роздавали транспоранти та плакати фабричного виробництва і вказували, що і коли треба кричати під час руху в колонах.

Читайте ще:

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

78 людських останків – жертв сталінських репресій – виявили у Дрогобичі​

Річниця початку «Великого терору» 1937-38 років, а в Росії реабілітовують Сталіна