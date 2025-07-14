Ізмаїл до Суворова: що приховує дунайське місто?

Ізмаїл – місто, яке, за російською історіографією, виникло лише після здобуття цієї території царською армією 1790 року. Та насправді ця точка на карті має значно давніше й складніше минуле.

Ще з часів античності дельта Дунаю була територією контактів, торгівлі й конфліктів: тут селилися фракійці, скіфи, греки, сармати. У середньовіччі ця територія входила до складу Болгарії, Візантії, а згодом – Османської імперії, коли Ізмаїл не просто з’явився на карті, а й дійсно розквітнув.

Із зростанням російської загрози турки побудували потужну фортецю на дунайському рубежі. Захоплення її російським полководцем Олександром Суворовим стало ще одним міфом російській історії.

Що ми знаємо про сам Ізмаїл, його жителів, культуру й роль у регіоні?

Чому пам’ять про велике минуле міста так наполегливо намагалися підмінити згадкою про битву, що ледь його не знищила?

І чи не час повернути Ізмаїл із тіні чужих наративів у світло власної української історії?

Усе це в програмі «Деокупована історія» обговорює ведучий Олексій Мустафін та Андрій Красножон – доктор історичних наук, ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

«Деокупована історія» – програма проєкту «Новини Приазов’я», у якій ведучий Олексій Мустафін разом із місцевими істориками та краєзнавцями спростовує російські міфи про минуле півдня України, розкриваючи справжню історію населених пунктів регіону.