Білгород-Дністровський: історія на перетині імперій

Білгород-Дністровський – місто, яке стоїть на пластах історії: від античної Тіри до середньовічного Акермана, від часів Київської Русі до Литовського князівства.

Засноване у VI столітті до нашої ери як грецьке поселення, воно зберегло безперервність життя впродовж понад двох з половиною тисячоліть. Але багато сторінок його минулого досі залишаються в тіні – зокрема доба Великого Князівства Литовського, коли Аккерман став форпостом на межі степу й цивілізації.

Як співіснували в Акермані римська спадщина і слов’янська присутність?

Чи зберегло місто свою ідентичність під османською владою?

Що розповідає археологія про те, як Україна вкорінена в історію Білгорода-Дністровського?

Усе це – в програмі «Деокупована історія», обговорює ведучий Олексій Мустафін та докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України, доцент Кафедри археології Національного університету Києво-Могилянська академія Світлана Біляєва.

«Деокупована історія» – програма проєкту «Новини Приазов’я», у якій ведучий Олексій Мустафін разом із місцевими істориками та краєзнавцями спростовує російські міфи про минуле півдня України, розкриваючи справжню історію населених пунктів регіону.