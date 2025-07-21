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Культура

Білгород-Дністровський: історія на перетині імперій

Аккерманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка XIII–XV століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області
Аккерманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка XIII–XV століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області

Білгород-Дністровський – місто, яке стоїть на пластах історії: від античної Тіри до середньовічного Акермана, від часів Київської Русі до Литовського князівства.

Засноване у VI столітті до нашої ери як грецьке поселення, воно зберегло безперервність життя впродовж понад двох з половиною тисячоліть. Але багато сторінок його минулого досі залишаються в тіні – зокрема доба Великого Князівства Литовського, коли Аккерман став форпостом на межі степу й цивілізації.

  • Як співіснували в Акермані римська спадщина і слов’янська присутність?
  • Чи зберегло місто свою ідентичність під османською владою?
  • Що розповідає археологія про те, як Україна вкорінена в історію Білгорода-Дністровського?

Усе це – в програмі «Деокупована історія», обговорює ведучий Олексій Мустафін та докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України, доцент Кафедри археології Національного університету Києво-Могилянська академія Світлана Біляєва.

«Деокупована історія» – програма проєкту «Новини Приазов’я», у якій ведучий Олексій Мустафін разом із місцевими істориками та краєзнавцями спростовує російські міфи про минуле півдня України, розкриваючи справжню історію населених пунктів регіону.

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