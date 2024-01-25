«Не було інших охочих». Мер окупованого Мелітополя Федоров стане головою Запорізької ОВА?

Кабінет міністрів погодив призначення міського голови Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області, повідомив 23 січня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також Кабмін погодився звільнити з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації Юрія Малашка. Урядовці підтримали відповідні кадрові рішення, після цього їх має розглянути президент України Володимир Зеленський і підписати укази про звільнення Малашка та призначення Федорова.

Наскільки ефективним був політик на посаді міського голови Мелітополя? Якими є головні завдання для влади Запорізької області, зважаючи на бойові дії й окупацію територій, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Юрія Малашка призначили очільником Запорізької області у лютому 2023 року. До цього він був виконувачем обов'язків Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Іван Федоров родом із Мелітополя. Його обрали міським головою у грудні 2020 року. До того протягом року він перебував на посаді першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Ще раніше, з 2014-го по 2019-й, був заступником міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради.

Російські війська окупували Мелітополь відразу після початку повномасштабного вторгнення. Іван Федоров тоді перебував у місті і відмовився з ними співпрацювати. 11 березня він потрапив у полон до окупантів. Наступного дня після захоплення Федорова мелітопольці зібралися на мітинг із вимогою відпустити міського голову. Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Федорова катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційної влади Росії.

заявив, що Федорова катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційної влади Росії. За кілька днів, 16 березня, очільника Мелітополя обміняли на 9-х російських солдатів. Відтоді Федоров перебуває на підконтрольній Україні території. Після звільнення з полону посадовець записав відеозвернення до жителів міста і подякував їм за підтримку.

«Міський голова – не раб»

Депутатка Запорізької міської ради, адвокатка Регіна Харченко розповіла «Новинам Приазов'я», що після призначення на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров не зможе залишатися міським головою Мелітополя, і пояснила, чому.

«Це різні вертикалі, це взагалі різна сфера управління. Міський голова обирається своїми виборцями, мешканцями територіальної громади. В цьому випадку голова обласної державної адміністрації – це вертикаль президента, з органу виконавчої влади й, безумовно, територіально розповсюдженням повноважень, воно також є більшим. То що можливо в цій ситуації? Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, в нас будь-який міський голова – це не раб, він може самостійно скласти свої повноваження, написати відповідну заяву і припинити виконувати функції міського голови. Що тоді відбувається в громаді? В громаді продовжує виконувати функції міського голови секретар міської ради», – сказала Харченко.

«За мера буде секретар міськради»

Згідно з законодавством, спочатку Федоров має скласти повноваження міського голови Мелітополя, для цього передбачена окрема процедура, каже юристка. Після цього він зможе виконувати функції на іншій посаді.

«Складання повноважень має прийняти міська сесія. Як було, наприклад, із Запорізькою міською радою. Потрібно скликати сесію, поставити на порядок денний питання про дострокове припинення повноважень міського голови. Мелітопольська міська рада якимось чином функціонує, відповідно, вони проводять свої засідання онлайн. Це можливо проводити в умовах воєнного стану. Вони тоді зберуть депутатів на позачергову сесію з одним питанням порядку денного і далі продовжать свою роботу уже з секретарем міської ради», – пояснила Харченко.

Зараз секретарем міськради Мелітополя є Роман Романов.

«Єдиний співав гімн України»

Керівник медіахолдингу «Мелітопольські відомості» Михайло Кумок розповів, що 2010 року Іван Федоров був обраний депутатом міської ради Мелітополя. Вже тоді він проявляв себе як амбітний політик, каже журналіст.

Коли був початок сесії з гімну України, співав один Іван

«Його обрали теж депутатом міської ради за списком «Партії регіонів», бо то була традиція у Мелітополі, я спостерігав все це. І є дуже цікава деталь. Коли був початок сесії з гімну України, співав один Іван. Інші депутати, безумовно, встали й мовчки стояли, хтось руку біля серця тримав. Я його спитав про це. Він відповів: «Це гімн моєї держави». Він був дуже активним депутатом, активнішим за його ровесників, активнішим, ніж його батько. І коли місто очолив Сергій Мінько, він (Федоров – ред.) дуже активно йому допомагав і проявив амбіції, щоб стати його заступником», – згадує журналіст.

«Капітуляція Балицького»

На виборах міського голови у 2020 році Федоров здобув переконливу перемогу, каже Кумок. За даними ЦВК, за нього проголосували майже 60% виборців. Найближчий конкурент Федорова – Павло Маслов, висунутий партією «Опозиційна платформа – За життя», набрав тоді 16% голосів.

«Якби не Іван, то, мабуть, мером би обрали Євгена Балицького (після повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами і був призначений Кремлем керувати захопленою частиною Запорізької області; український суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі – ред.), і тому він балотувався. Коли стало відомо, що він йде на вибори, то Балицький навіть не став балотуватися, для проформи виставили його батька, але то була капітуляція», – зазначив Кумок.

Питання, які треба вирішувати

Голова Запорізької обласної військової адміністрації має налагодити повноцінне функціонування регіону з урахуванням, що це прифронтова територія, вважає депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

«Вирішити ті нагальні питання, яких потребує оборона, яких потребують сили, що будуть йти в наступ, забезпечити їхню належну роботу і, відповідно, не допустити низки проблем, які з цим можуть бути пов'язані. Якщо в області не будуються укріплення або будуються неналежним чином, і це люди бачать і розуміють, то це питання, в першу чергу, до влади», – зауважив депутат.

Він вважає, що в умовах мирного часу Іван Федоров був ефективним управлінцем Мелітополя.



«Місто розвивалося, місто розбудовувалося, місто мало певні перспективи, і це всі бачили. Були незадоволені цим процесом з інших міст, але це закони фізики. Якщо в одному місті прибуває, в інших убуває. Він сформував навколо себе міську раду, яка швидко проводила сесії, всі питання ухвалювалися майже одноголосно. Це є результатом певної політичної внутрішньої роботи. Це є результат. Ми можемо казати, що це добре чи це погано, це є результат. Чи вдасться йому в Запорізькій області зробити такий самий результат, час покаже», – зазначив Лишенко.

«Медійність та звʼязки»

На його думку , також для Запорізької області важлива медійна увага та звʼязки в Києві.

Ми були відсутні як область в медійному просторі, наші трагедії, наші катастрофи проходили повз

«Нам потрібен професіонал, який уміє управляти, уміє керувати, знає, як вирішувати нагальні питання, має, як це не цинічно звучить, але зв'язки на київському рівні та може вирішувати питання пріоритетні для області на київському рівні. Тому що фінансування з державного бюджету – суттєве питання, яке має бути захищеним для Запорізької області. Нам потрібен очільник, який має медійну складову і добре вміє це робити, тому що ми маємо декілька суттєвих проблем, пов'язаних з Запорізькою областю. Це те, що весь 2022 рік про Запорізьку область мало хто чув, ніхто про це не розмовляв. Ми були відсутні як область в медійному просторі, наші трагедії, наші катастрофи проходили повз», – пояснив Лишенко.

«Кандидатів небагато»

Директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський зазначив, що посада голови Запорізької обласної військової адміністрації передбачає велику відповідальність через бойові дії й часткову окупацію регіону. Кандидатів у влади небагато, каже політолог.

Це не робота мрії – очолювати Запорізьку обласну адміністрацію

«Насправді у влади дуже коротка лава запасних гравців. Це не робота мрії – очолювати Запорізьку обласну адміністрацію, тому що ти несеш відповідальність за область напівокуповану і, ба більше, на якій розташована Запорізька атомна станція, яка також є окупованою і перетвореною окупантом на військову базу. Це величезна відповідальність і величезний обсяг роботи. Тому призначення пана Федорова – це дуже очевидний крок, тому що просто не було жодних інших охочих», – зазначив експерт.

Для Федорова призначення головою Запорізької області може стати логічним продовженням політичної кар'єри, вважає Батозський.

«Пан Федоров є, безумовно, дуже гарним комунікатором. І, напевно, одне з його завдань, крім налагодження роботи адміністративної і забезпечення того, щоб працювала державна машина, – це інформаційна присутність і більше деталей експертизи про стан речей на Запоріжжі, саме навколо Запорізької атомної станції. Тому що ми бачимо, що інтерес до цієї теми поступово у світі знижується, і це є для нас насправді поганим тривожним сигналом», – пояснив він.

На думку експерта, в Офісі президента керувалися насамперед питанням не контрольованості, а саме збільшення публічності та збільшення присутності Федорова в інформаційному полі з порядком денним Запорізької області.

«Забезпечити медійність»

Забезпечити оборону Запорізької області і логістику у цьому регіоні – це першочергове завдання для влади, додав політолог.

«Створення ось цієї лінії оборони, забезпечення військових всіма потребами, відкриття гуманітарного коридору на межі з Василівкою, забезпечення життєздатності міста Запоріжжя. Його захист від ракетних атак. І забезпечення, найголовніше, робочими місцями багатомільйонного населення області, яке насправді прив’язане до Запоріжжя. В місті проживає дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Місто має підтримуватися на плаву. Воно має жити», – зазначив політолог.

Він додав, що забезпечити підтримку і допомогу Україні можна тільки, якщо перебувати на шпальтах світових видань. Для цього потрібно генерувати потік новин, каже Батозський. Утримувати тему України в фокусі західної аудиторії зараз вкрай важливо, і, можливо, на це зробили ставку, розглядаючи кандидатуру Федорова на посаду очільника області, припустив політолог.

«Новини Приазовʼя» зверталися за коментарем до Івана Федорова, але він відмовився коментувати своє можливе призначення очільником ОВА до появи указу президента.