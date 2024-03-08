«Нарахування пенсій зупинили»: що відбувається з соцвиплатами в окупації

Як скасування виплат ВПО вплине на становище переселенців? Які соціальні виплати від українського уряду продовжують отримувати жителі окупованих територій? Чи зберігаються українські пенсії у людей, які не виїжджали з окупації, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Частина внутрішньо переміщених осіб з 1 березня втратила право на отримання виплат від держави. Допомогу продовжать виплачувати лише окремим категоріям населення, серед яких пенсіонери з певним рівнем доходу, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти-сироти, тяжкохворі діти, батьки-вихователі та прийомні батьки. Також право на соціальну виплату мають сім'ї ВПО, якщо дохід родини менший, ніж 9 тисяч 444 гривні на людину та у разі, коли у складі родини є особа, що не працює з певних причин.

Віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляла про те, що раніше соціальні виплати отримували близько 2,5 (двох з половиною) мільйонів людей .

заявляла про те, що раніше . Після змін у правилах нарахувань держава продовжить підтримувати понад 1,5 мільйона ВПО .

. У Мінсоцполітики новий механізм соціальних виплат пояснюють стимулюванням переселенців до працевлаштування та отримання власних джерел доходів для родини, сказала у лютому в ефірі телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Розмір державної допомоги переселенцям не змінюється і становить 2 тис. грн, для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн.

«Переселенцям досі тяжко»

Маріупольське видання «0629» провело опитування серед своїх читачів, і більшість із них (53%) відповіла, що «лишитися навіть такої невеликої допомоги є фінансовою катастрофою» і відтепер їм складніше буде сплачувати за оренду житла. Зазначимо, що опитування не є соціологічним і відображає думку частини аудиторії видання.

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з жителькою Василівки, яка переїхала на підконтрольну владі України територію, її звати Аліна Дешкан. Свого часу вона тікала від війни на Донбасі. Жінка самостійно виховує двох дітей. Каже, що допомога від держави для її родини є важливою, оскільки дозволяє покривати оренду житла у Запоріжжі й комунальні витрати.

Ми розраховуємо на цю допомогу. Бо обіцяли до кінця війни робити ці виплати ВПО

«Зараз лякає, що коли їх заберуть – я не отримую виплати на дітей та на себе. Ця сума йде на оплату оренди житла та комунальних послуг. Я не працюю, я сиджу з дітьми, одній дитині 4 роки, інший – 8. Друга дитина – на онлайн навчанні. Садочки всі закриті.

Якщо скасують ці виплати, я просто не знаю, що робитиму. Звісно, ми розраховуємо на цю допомогу. Бо обіцяли до кінця війни робити ці виплати ВПО. Для нас це допомога, без якої нам буде дуже тяжко. І так лишилися без нічого, а в нашому випадку двічі взагалі все покинули. Ми приїхали сюди з однією торбою. Тому скасування виплат – це дуже сумно», – поділилась жінка.

Жінка зазначила, що подала заяву на продовження виплат, втім, яким буде рішення поки невідомо.



«Я пішла наприкінці лютого в ЦНАП наш, де мені запропонували написати відповідну заяву. Потім з'явиться в них база даних і мене туди внесуть. Якщо виплати будуть, значить запит на подовження погодили, якщо ні, то треба йти та зʼясовувати, чому їх немає. Зараз, на мою думку, більшість у важкому становищі знаходяться. Ціни немаленькі. Дітям і одягнутися, і взутися треба. Та й дорослим теж іноді треба речі купувати, адже ми багато з собою не привозили. Тому розтрат чимало», – каже переселенка.

«У бюджеті – брак коштів»

Народний депутат України, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Сергій Козир розповів «Новинам Приазов’я», що через брак коштів у бюджеті держава впроваджує механізм, який би стимулював працездатних ВПО влаштовуватися на роботу.

Водночас у парламенті зараз працює тимчасова спеціальна комісія з питань захисту внутрішньо переміщених осіб, яка вивчає потреби переселенців і буде пропонувати відповідні рішення, каже депутат.

Робиться аудит будь-якого державного майна, яке можна використовувати для розміщення внутрішньо переміщених осіб

«Ми розуміємо, що забезпечення житлом – це одна з основних проблем, з якою стикаються внутрішньо переміщені особи. Це або орендувати квартиру по захмарним цінам, або взагалі неможливо її орендувати.

Тому зараз наша тимчасова спеціальна комісія працює у цьому напрямку, робиться аудит будь-якого державного майна, яке можна використовувати для розміщення внутрішньо переміщених осіб – санаторії, гуртожитки. Потім ці об'єкти мають розбити по рейтингу: де потрібні мінімальні кошти для якоїсь реновації, де для більшої реконструкції. Потім разом з Міністерством реінтеграції з урядом будемо працювати з нашими міжнародними партнерами в пошуках джерела фінансування», – каже він.

Умови для працевлаштування

Другим напрямком є працевлаштування переселенців, зокрема створення певних умов для зайнятості переміщеного населення.

«Ми працюємо зараз з Центром зайнятості. Взагалі бачення таке, щоб Центр зайнятості виходив з кабінетів і йшов до людей, тому що деякі люди соромляться, деякі люди не розуміють, куди йти. Зараз Центром зайнятості створена дуже велика кількість програм, які допомагають переселенцям. Це і мікрогранти, і сертифікати на навчання, і інші підтримуючі програми», – стверджує Козир.

Також в парламенті працюють над тим, щоби переселенці мали доступ до соціальної інфраструктури у тих регіонах, де вони перебувають, каже він. Зокрема мова йде про школи та садочки. Депутат переконаний, що перераховані ним три напрямки дуже скоро будуть «працювати в автоматичному режимі».

Українські виплати в окупації

Разом із тим частина жителів захоплених територій на півдні залишається в окупації. Чи отримують вони соціальні виплати від українського уряду і як це відбувається? «Новини Приазовʼя» поспілкувалися з заступницею директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької області Катериною Кривошей.

Посадовиця розповіла, що соцвиплати, які люди отримували до окупації територій, автоматично продовжуються.

Всім автоматично продовжуються виплати

«Наприклад, якщо особа з інвалідністю, відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю отримувала виплати, вона автоматично продовжує отримувати ці виплати.

Це стосується закону України про державну соціальну допомогу, і сім'ям з дітьми, і про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та іншого законодавства, яке сьогодні в нас працює. Тобто всім автоматично продовжуються виплати. Але ми знаємо, що на сьогодні пошта не працює на ТОТ, і люди отримують свої кошти через банківські установи. Якщо є змога, то людина може відкрити рахунок в банку України і передати нам документи. Ми можемо це зробити електронною поштою», – зазначила вона.

Якщо людина, яка перебуває в окупації, оформила виплати, але не отримує їх через відсутність банківської картки, виплати накопичуються, стверджує представниця Департаменту соціального захисту населення.

Якщо дитина народилася на окупованій території, її батьки також можуть подати документи на отримання допомоги. Для цього треба звернутися до Міністерства соціальної політики через портал відомства за призначенням допомоги при народженні дитини.

«Також хочу сказати що, якщо дитина народилася за кордоном і також зареєстрована громадянином України, пересилаються документи, затверджені відповідно до чинного законодавства і також буде призначена допомога при народженні дитини», – додала посадовиця.

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росте заборгованість з виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ. Зокрема, як пише спротив, зарплату не отримують працівники комунальних установ, а також деяких навчальних закладів і дитсадків.

«Пів року на збереження коштів»

Представник Головного управління Пенсійного фонду у Запорізькій області Сергій Кам’яченко повідомив «Новинам Приазовʼя», що зараз у регіоні 461 тисяча людей, які отримують пенсії. Понад 90% з них отримують ці виплати через банківські установи.

«Коли почалась військова агресія, Кабінет міністрів ще 26 лютого 2022 року прийняв постанову №162 про особливості виплати та доставку пенсій й грошової допомоги на період воєнного стану. Вона якраз передбачала, що «Укрпошта», доки вона може робити цю доставку, бере на себе ці повноваження.

Після того, як вона не може це робити, вона повідомляє органам Пенсійного фонду і ми ці кошти спрямовуємо до «Ощадбанку», для того, щоб вони там протягом пів року зберігалися. Людина, якщо вона протягом цих пів року приїжджає на вільну українську територію, може в «Ощадбанку» відкрити відповідний рахунок і отримувати ці кошти. Так воно і сталося в Запорізькій області, починаючи з серпня 2022 року», – пояснив посадовець.

«Без ідентифікації немає пенсії»

Третина тих людей, яких перевели на отримання пенсій до Ощадбанку, змогли виїхати на підконтрольну Україні територію й оформити свої рахунки, стверджує він Втім, є й ті, хто не виїхали.

Після проходження цього піврічного терміну ми зупинили їм на рахування пенсій

«Близько 35 тисяч осіб, які не змогли сьогодні ніяким чином з'явитися ані в банках, ані в управліннях Пенсійного фонду. Тому після проходження цього піврічного терміну ми зупинили їм на рахування пенсій. І поки ми не проведемо ідентифікацію, не дізнаємося, що ці люди є і вони мають можливість отримувати пенсії, ми поки нарахування пенсій цим людям не робимо», – повідомив представник Пенсійного фонду.

Для того, щоби пройти ідентифікацію і поновити нарахування пенсій, є кілька можливостей, зазначив Кам’янченко. Він розповів, в який спосіб це можна зробити віддалено.

«Це ідентифікація через «Дія-підпис». У людей, в яких є додаток «Дія», вони мають таку можливість. Це загальне, не тільки для Пенсійного фонду, для будь-яких ідентифікацій у державі. Банк так само має можливості ідентифікувати пенсіонерів. Але він може ідентифікувати лише тих, які в ньому вже обслуговуються.

Пенсійний фонд, починаючи з листопада, впровадив відеоідентифікацію на своєму вебпорталі. Людина туди так само записується і включається механізм, або через зум, або через інші месенджери і є можливість ідентифікувати. Ми можемо побачити, що людина жива. Але ми не можемо забезпечити їй доставку пенсій, тому що вона не має банківського рахунку», – сказав він.

У Запорізькій області звернулися за поновленням пенсій 525 осіб, і всім вдалося це зробити додав представник Пенсійного фонду.