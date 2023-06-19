«РФ грає на страхах Європи». Навіщо Росії Запорізька АЕС? | Новини Приазов’я

Росія хоче «підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації в Україні», а також для того, аби «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, опублікованому 16 червня. За його словами, передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість війни. Якщо військове обладнання передадуть масово, Україна швидше переможе, зазначив президент.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого тижня відвідав Запорізьку АЕС, аби оцінити ситуацію після руйнування Каховської гідроелектростанції. 15 червня він опублікував у Twitter відео на тлі ставка-охолоджувача ЗАЕС. Гроссі зазначив, що одним із найважливіших наслідків руйнування Каховської греблі стало зниження рівня води, яка необхідна для охолодження атомної електростанції. Для безпеки ЗАЕС важливо, щоб вода залишалася на такому рівні, як станом на 15 червня.

Наступного дня, 16 червня, Гроссі закликав не використовувати АЕС як військову базу, не атакувати станцію та не вести вогонь з неї, а також не переривати зовнішні джерела електропостачання. Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що присутні на Запорізькій АЕС експерти постійної місії МАГАТЕ будуть моніторити дотримання цих принципів та інформуватимуть міжнародну спільноту.

Тим часом, Росія зупинила автоматичну передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Про це 14 червня на брифінгу повідомив виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков. За його словами, цю інформацію в ручному режимі передають представники МАГАТЕ.

Як Росія використовує Запорізьку АЕС у війні з Україною? Якими можуть бути наслідки для ЗАЕС від руйнування Каховської гідроелектростанції? Чи можуть російські військові підірвати Запорізьку АЕС і до чого це призведе?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.