«Вирізали на спині літери «Z». Як РФ поводиться з українськими полоненими? | Новини Приазов’я

За рік українській стороні вдалося повернути тіла 19 військових, які померли в російському полоні. Про це 13 липня під час круглого столу з правозахисниками повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. За його даними, причиною їхньої смерті стали поранення та хвороби, а також неналежний медичний догляд у полоні. Тіла захисників ідентифіковані і передані рідним.

Олег Котенко закликав російську сторону дотримуватися Женевських конвенцій та відразу передавати бійців, які потребують належної медичної допомоги, мають тяжкі поранення без процедури обміну полоненими.

Уповноважений Верховної Ради України з України з прав людини Дмитро Лубінець 7 липня повідомив, що Україна у жовтні минулого року повернула тіла військовополонених, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області. Однак, за словами Уповноваженого, і досі не вдалося верифікувати всі тіла. Також Лубінець зазначив, що вдалося повернути декількох поранених, які перебували у підірваному бараку.

У роковини загибелі українських військових в Оленівці президент України Володимир Зеленський заявив, що цей «теракт є одним з найбільш жорстоких та підлих злочинів Росії, навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців».

Скільки українських військових загинули, перебуваючи у російському полоні? Як російські силовики поводяться з полоненими цивільними і військовослужбовцями? Чи складно встановити причетних до катувань полонених і притягнути їх до відповідальності за вчинені злочини?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.