«Крим – болюча тема для РФ». Як атаки ЗСУ на півострів змінюють хід війни? | Новини Приазов’я

Російським військовим стає неспокійно в окупованому Криму. Про це 24 вересня в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, про це свідчить хвиля вибухів у Севастополі, яка сталася нещодавно. Юрій Ігнат зазначив, що такого результату вдається досягати, оскільки в України є на озброєнні крилаті ракети - Scalp і Storm Shadow.

Нагадаємо, що 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Міноборони РФ заявило, що після удару один військовий зник безвісти, а сили ППО нібито збили п’ять ракет. Однак фото, зокрема супутникові, та відео свідчать про те, що було кілька влучань ракет.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, внаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.

Раніше, 20 вересня, Збройні сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії біля села Верхньосадового поблизу Севастополя. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ. Також кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів з боку військового аеродрому Бельбек. Крім того, повідомлялося про роботу російської ППО в районі селища Чорноморське.

Як атаки ЗСУ по обʼєктах у Криму змінюють настрої серед населення, і що про це каже окупаційна влада? Чи впливають ці обстріли на безпекову ситуацію у південному регіоні? Що означатиме втрата Криму для Росії, і чим вона може за це відповісти? Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.