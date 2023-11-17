«Ставляться до дітей, як до речей». Куди РФ вивезла сиріт з України? | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада вивезла з Херсонщини більше тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це в ефірі телемарафону 11 листопада повідомив начальник військової адміністрації області Олександр Прокудін. За його словами, місце перебування 140 дітей-сиріт досі не встановлене.

Україна підтвердила, що Росія незаконно депортувала 20 тисяч дітей, але реальна цифра набагато більша. Про це у жовтні заявляв президент Володимир Зеленський. За даними національного порталу «Діти війни», з 24 лютого 2022 року Росія вивезла 19 тисяч 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батьки, опікуни чи свідки депортації дитини повідомили про це Національному інформаційному бюро України.

За даними російської влади, депортованих з України дітей понад 700 тисяч. Таку кількість озвучувала уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова. Втім, вона зазначила, що більшість українських дітей приїхали до Росії начебто з батьками чи іншими родичами.

Депортація дітей – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Повернути в Україну поки що вдалося лише 386 дітей.

Скільки дітей-сиріт опинилися в окупації після повномасштабного вторгнення Росії? Куди їх вивезла російська окупаційна влада? Кого вдалося повернути на підконтрольну Україні територію і чи можна зробити цей процес системним?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.