Маріупольський план для Трампа: Росія втручалась в американські вибори, щоб отримати Україну – NYT

Встановлення остаточного російського контролю над ОРДЛО, ймовірно, було однією з цілей Кремля, коли той намагався вплинути на президентські вибори у США 2016-2017 років. Про це йдеться у великій статті, опублікованій The New York Times: вона заснована на документах «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера, розслідування комітету з розвідки Сенату США, а також десятках інтерв'ю та інших матеріалах. Радіо Донбас.Реалії скорочено переказує цей матеріал, особливо ту частину, що стосується долі Донбасу у цій історії.

У одному реченні: Російська влада намагалася впливати на результати виборів у США, аби домовитись з командою нового президента про встановлення контролю над Донбасом.

Основні дійові особи

У перемовинах зі штабом кандидата у президента США брали участь кілька осіб, що вже не раз зринало у темі розслідування спроб Росії впливати на виборчий процес у США 2016-17 років.

Пол Манафорт – голова передвиборної кампанії та радник Дональда Трампа, який багато років працював в Україні та був пов’язаний з українським керівництвом часів Віктора Януковича.

Костянтин Килимник – людина, що працювала з Манафортом на українському напрямку. У розслідуванні про втручання в американські вибори слідчі називають його «російським агентом», сам Килимник це спростовує.

Також задіяні двоє відомих українців, один з них – виїхав з країни, а інший повернувся.

Віктор Янукович – колишній президент України, що втік до Росії після масових вбивств протестуючих у Києві в лютому 2014 року.

Сергій Льовочкін – колишній очільник Адміністрації президента Януковича.

«Маріупольський план»

У 2016 році Килимник подав Манфорту (який вже очолював виборчу кампанію майбутнього президента Трампа) так званий «Маріупольський план». Згідно з ним на сході України передбачалося створити автономну республіку, що включає підконтрольні Росії території (або ОРДЛО). Очолити її мав Віктор Янукович. Територія ця мала перебувати у складі України, але підпорядковуватись Москві. Для обговорення цього плану Килимник, за інформацією розслідування та журналістів, зустрічався з Януковичем та Льовочкіним.

Варто зазначити, що принципово саме таке бачення долі окупованих територій Донбасу пропонувала російська влада. Так у Кремлі трактували виконання Мінських домовленостей. до такого висновку приходять і у The New York Times.

Для чого втручатися в американські вибори?

За інформацією The New York Times, прокурорам, що займаються справою втручання Росії у американські вибори 2016-2017 років, відомо про існування так званого «Маріупольського плану». Та на їхню думку, його виконання було б неможливе без участі США і могло бути «потенційною платою» за втручання.

Водночас, у статті зазначається, що для реалізації плану була потрібна перемога Трампа, оскільки Клінтон на посаді президента не пішла б на такий крок щодо України.

Про роль Манфорта у зазначеному плані та зв'язках його з Україною вже писали ЗМІ.

Проте, заяви Дональда Трампа дали підстави вважати, що у разі перемоги на президентських виборах позиція щодо так званого «Маріупольського плану» може змінитися.

Історія показала, що здійснити його не судилося.

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