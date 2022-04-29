Росія знову бомбить Київ, Ленд-ліз від США, «Южная русь» | Свобода LIVE

Російська ракета убила Віру Гирич. Обстріли Києва

Дві російські ракети влучили у житловий будинок у Києві ввечері 28 квітня. Журналістка та продюсерка @Радіо Свобода Україна Віра Гирич, яка жила в цьому будинку, загинула.

Її тіло знайшли наступного дня, 29 квітня. За даними міської влади, з-під завалів врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали. Обстріли в Києві сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.

Ленд-ліз буде. Україна отримає більше, аніж СРСР під час Другої світової

Палата представників Сполучених Штатів підтримала проєкт закону про ленд-ліз. Тепер документ відправили на підпис президенту Байдену. Програма лендлізу спростить відправку військової допомоги Україні та країнам східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

«Южная Русь» та інші проєкти Кремля

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою «Южная Русь» на захоплених російською армією українських територіях. Про плани «заснування нової держави» у відповідь на «терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини» йдеться у перехопленому документі, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Він має назву «Манифест Южнорусского народного Собора». Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії «Єдина Росія». Дата створення «маніфесту» – 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах Російської Федерації.

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.