Події в Україні стали поштовхом до об’єднання українців у Туреччині – Олена Топчу

Вистава до Дня Святого Миколая і відзначення Великодня у традиційному українському стилі, майстер-класи з виготовлення ляльок для дітей з української діаспори – це не повний перелік справ, які має в активі громадська «Спілка української культури і солідарності», створена трохи більше ніж рік тому в турецькому місті Мармарис. Ця організація стала своєрідним «народним посольством» України у Туреччині. Як розповідає Радіо Свобода одна із засновниць організації Олена Топчу, дипломати з посольства України у Туреччині підтримали організацію й долучаються до її акцій.

Події в Україні стали поштовхом до об’єднання

– Ми, українці, які живуть у турецькій провінції Мугла, упродовж тривалого часу жили розрізнено, кожен займався своїми справами – родини, робота, побут. Але події в Україні стали поштовхом до об’єднання. Наша організація «Спілка української культури і солідарності» створена у червні 2017 року за підтримки посольства України у Турецькій Республіці та почесного консульства у місті Даламан. Знаєте, у провінції Мугла проживає велика кількість українців, але на початку нашої роботи у нас було кілька активних членів. Проте з кожним днем стає все більше охочих долучитися до спільної праці, і це тішить.

– Які з заходів, проведених спілкою, ви могли б відмітити?​

– Незважаючи на те, що «Спілка української культури і солідарності» існує трохи більше від року, вона є достатньо активною. За час існування було проведено багато різних заходів, всі вони для мене і нашої команди важливі, але якщо говорити детальніше, то я відмічу нашу участь у концерті, присвяченому Дню матері, на якому вперше пролунала пісня українською мовою. Запам’яталась виставка «50 винаходів, які Україна подарувала світові», її відкриття відбулося за участі посла України у Туреччині Андрія Сибіги. А ще ми, активісти спілки, разом з нашими дітками взяли участь у написанні всеукраїнського диктанту єдності, присвяченому Дню української писемності та мови. Разом з нашими дітьми ми навчилися робити ляльку-мотанку, провели захід до дня народження Кобзаря тощо.

– Наскільки важливе, на вашу думку, залучення дітей у заходи української, сказати б, дорослої частини громади?

2 вересня українці Туреччини приєдналися до всесвітньої акції вшанування жертв Голодомору 1932–1933 років

– Вкрай важливо! Діткам подобається і ляльок робити, і українських пісень навчатись. А ще важливо, що діти з української діаспори зустрічаються у Мармарисі, знайомляться одне з одним, наприклад, нам вдалось організувати яскраве, добре свято до Дня Святого Миколая, де ми зробили постановку цілої вистави для дітей з української діаспори. Також всім запам’ятався цьогорічний Великдень, адже у нас вперше відбулося богослужіння українською мовою поза межами церкви. А 2 вересня українці Туреччини приєдналися до всесвітньої акції вшанування жертв Голодомору 1932–1933 років. Це страшне лихо торкнулася чи не кожної української родини, забрало життя мільйонів людей.

– Ви з командою – учасники міжнародної акції «Об’єднані прапором», які враження залишились?

– Враження прекрасні, адже наш прапор не лише побачили у Туреччині, у всьому світі – у День державного прапора (23 серпня 2018 року) ми взяли участь у церемонії підняття державного прапора у Києві. Участь у такій масштабній події стала ніби продовженням заходів до Дня державного прапора, який ми провели у Туреччині 23 серпня 2017 року: у нас відбувся, сказати б, «фотографічний» флешмоб «З Україною в серці»!

– Чим спілка займається зараз?​

– 15 жовтня у Мармарисі розпочав роботу перший табір відпочинку для дітей закордонних українців. Завдяки підтримці керівників МВС України, особисто міністра Арсенія Авакова, на оздоровлення прибули також діти з України, чиї батьки, співробітники МВС, загинули, боронячи Україну. Цей проект підтримує і посольство України у Туреччині. Малеча відпочиває у готелі на березі моря: вся ця чудова компанія насолоджується теплим жовтнем, плескочиться у морі, їздить на екскурсії тощо. Дехто зізнається, що його (її) мрія здійснилась – дитина побачила море, знайшла нових друзів, відкрила для себе новий світ, і це те, заради чого працює наша команда.

​