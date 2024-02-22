Народні депутати розповіли, як Офіс президента впливає на парламент

Якщо стежити за сторінками українським політиків у соціальних мережах, особливо опозиційних, то нерідко можна натрапити на пости на кшталт «в Україні хочуть знищити парламентаризм», «парламент втратив суб’єктність» або ж «президією Верховної Ради керують радники Банкової».

Що Офіс президента перевищує свої повноваження, впливаючи на рішення парламенту, вважають і понад 50 відсотків українців. Про це йдеться в опитуванні, яке провели на замовлення руху «Чесно» у грудні минулого року. Чи так це насправді?

Що кажуть депутати?

Представниця опозиційної до влади партії «ЄС» Іванна Климпуш-Цинцадзе у коментарі Радіо Свобода підтверджує: вплив Офісу президента на різні гілки влади, зокрема парламент, є серйозною проблемою. І цей вплив, каже депутатка, посилюється.

Повне підпорядкування керівництва Верховної Ради України Банковій

«На жаль, на сьогодні ми бачимо ручне управління, не суб’єктність керівництва Верховної Ради України. Повне підпорядкування керівництва Верховної Ради України Банковій. І це, на жаль, покроково знищує ту вагомість балансу влади, яка притаманна демократичним країнам», – зазначає Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе наголошує: Офіс президента здійснює ручне управління керівництвом парламенту, що проявляється, наприклад, у перешкоджанні міжнародній діяльності опозиційних політиків. Депутатка певна: це спроба тиску на обранців. І таким чином у Офісі президента хочуть виховувати лояльних до президента політиків. Окрім цього, додає вона, ініціативи опозиції дуже часто не виносять на розгляд Ради. Не звітують у парламенті і міністри під час години запитань до уряду, а це мала б бути контролююча функція Ради.

Про неформальний контроль ОП над парламентом говорять і у фракції «Голос». Народний депутат Андрій Осадчук запевняє: партії «Слуга народу», яка прийшла у Раду монобільшістю, хоч і стало важче збирати голоси, та це не завадило Офісу президента утримувати свій вплив на парламент. Адже «слугам народу», каже Осадчук, допомагають зараз доголосовувати депутати, які були представниками забороненої нині в Україні ОПЗЖ.

«Це ж геть не новина, що всі попередні інтерв'ю і погодження кадрових призначень відбуваються на вулиці Банковій. Це ні для кого не секрет. А потім вже кандидатури, які погоджені, вони з'являються у ВР. Хоча я можу підтвердити, що останні спроби призначати міністрів, вони супроводжувалися тим, що кандидати мали зустрічі з фракціями. Тобто була спроба демонструвати парламентський вплив на добір кандидатів», – зазначає народний депутат від «Голосу» Андрій Осадчук.

Про жодну керованість парламенту не йдеться, заперечують слова опозиції у владній фракції «Слуга народу». Її представник, народний депутат Микита Потураєв каже: і Офіс президента, і парламент між собою співпрацюють, щоб ухвалювати важливі рішення.

Ні, парламент точно не керований

«Парламент субєктний. Парламент і був суб'єктний. Я, до речі, вважаю, що він додав суб’єктності, на жаль, через війну. Бо коли ми починали турборежим, ви ж пам'ятаєте, от тоді суб'єктності трошки менше було, ніж зараз. Зараз її більше. Ні, парламент точно не керований. Я чесно абсолютно вважаю ці відносини, які є у трикутнику уряд-парламент-Офіс партнерськими», – вважає Микита Потураєв.

Про що говорять експерти?

Політичний оглядач «Української правди» Роман Кравець переконаний: говорячи про керованість ВР, слід розуміти, що вказати кожному депутату, як голосувати, команда Зеленського не може. Утім, керівництво Ради, каже Кравець, таки погоджує з Офісом президента ключові рішення.

Сказати, що весь парламент і навіть вся фракція «Слуга народу» є керована з Офісу президента, буде некоректно

«У кожного депутата є якісь свої позиції. Все одно тобі доводиться шукати компроміси всередині парламенту. Тому сказати, що весь парламент і навіть вся фракція «Слуга народу» є керована з Офісу президента, це буде некоректно. Чи узгоджує свої позиції керівництво Верховної Ради? Чи керівництво Ради може винести якесь важливе рішення без погодження із керівництвом Офісу президента і президентом особисто часто, то це неможливо», – сказав Роман Кравець.

Законодавча і виконавча гілки влади в Україні повинні працювати самостійно, каже політична аналітикиня Вікторія Олійник. Вона додає: певні питання – таки у зоні контролю Офісу президента. Згідно із даними аналітиків, майже половина українців вважають, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Найбільшим є вплив на парламент і уряд. Окрім цього, 78% українців переконані, що співробітники та радники Офісу президента повинні подавати електронні декларації.

Такими є результати соціологічного опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху «Чесно» з 8 по 15 грудня 2023 року.

Навіть під час війни держава має працювати так, як це закладено документами

«Ми розуміємо, що навіть під час війни держава має працювати так, як це закладено документами, як це розподілено повноваженнями. І якщо один орган буде переймати на себе все більше і більше невластивих йому раніше повноважень, то і механізмів контролю за такою діяльністю у нас не прописано. Ми розуміємо: якщо такого обов'язку не було, значить і відповідальності за порушення у роботі з таким обов'язком не буде. Більше того, найчастіше на це впливають люди, які взагалі є дуже закритими і невідомими суспільству. Якщо ми говоримо про народних депутатів, ви точно знаєте хто ці люди, ви знаєте їхню біографію і декларацію. Але у ОП працюють не такі персонажі. Тобто якщо це вплив людей, про які нічого не знає суспільство, то, звісно, це викликає певні підозри і несе за собою ризики. Тому що ці люди не будуть нести жодної відповідальності у разі якихось проблем», – каже парламентська аналітикиня руху «Чесно» Вікторія Олійник.

Цього року в Україні, згідно з планом, повинні були б відбутися парламентські вибори. Утім, в умовах воєнного стану це суперечить Конституції. Тож, навіть попри натяки партнерів України, що вибори потрібні, українська влада таку ідею офіційно відкидає. Відтак невідомо, як довго український парламент працюватиме у такому складі, як зараз.