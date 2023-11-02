Горы мусора во дворах и на улицах, полчища тараканов и крыс. На такую антисанитарию жалуются жители многих населённых пунктов на оккупированных территориях. Это не какой-то локальный эпизод: Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) обратили внимание, что темой мусора местные буквально живут весь 2023-й: бытовые отходы коммунальщики не вывозят от двух недель до нескольких месяцев. Почему мусорный коллапс случился именно тогда, когда города, по мнению Кремля, стали «российскими»?

Мусорные завалы в Донецке и «фильм ужасов» в Лисичанске

«Город миллиона роз» и некогда чистых улиц – сегодня буквально задыхается под завалами бытовых отходов. Они – едва ли не в каждом дворе. Возмущённые дончане ежедневно публикуют в соцсетях фото и видео мусорных свалок под своими окнами.

До войны, да и после 2014-го Донецк славился чистотой улиц: можно было говорить о многих бедах, которые принес городу «русский мир», но вот качественная работа коммунальщиков была здесь некоей традицией. Даже российским деятелям культуры, которые приезжали в город вести пропаганду за РФ, это бросалось в глаза: «Тщетными оказались мои попытки обнаружить брошенный окурок или фантик. Ощущение, что даже мусорницы в Донецке моют шампунем», – описывала в 2019-м году свои впечатления от города российская актриса Лариса Бравицкая.

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Но после того, как Кремль назвал Донецк частью России, всё резко изменилось.

Люди в соцсетях обмениваются информацией – сколько месяцев у них не вывозили мусор, и что с этим делать.

На подобные проблемы жалуются и жители других городов оккупированной Донецкой области: Амвросиевки, Шахтёрска, Иловайска, Ясиноватой, Макеевки.

Из Луганской области пишут о растущих свалках в Сорокино (бывший Краснодон) и нашествии крыс в Лисичанске.

Фильм ужасов. Пришла с «суток»: газ отключили неизвестно на сколько, воды нет, света нет», – рассказывает жительница Лисичанска в соцсетях. И показывает видео с десятком крыс, которые попались в специальную ловушку в её доме.

Во многих населённых пунктах люди борются с мусором и грызунами просто: поджигают свалки. Ради этого – вынуждены терпеть удушливый дым в своих дворах.

Почему коммунальные службы перестали вывозить мусор?

«Весь город в мусоре. Когда наши руководители будут решать эту проблему? Может, рабочим людям зарплату достойную платить? Например, 2 депутатские. И сразу найдутся люди. Ну просто уже надоело, дворников нет, дворы грязные, а ведь люди платят квартплату» – возмущается в соцсетях дончанка Татьяна.

Куда пропали коммунальщики – гадают и другие горожане.

На сайте компании «Громада», которая занимается вывозом бытовых отходов в Донецке – объявление о вакансиях. Водителю мусоровоза предлагают от 50-ти до 75 тысяч рублей в месяц (примерно 500-750 долларов). Грузчику – 30-40 тысяч рублей (300-400 долларов). Ищут также слесарей, механиков, электриков и инженеров.

«Убирать некому, работать некому. На машине должно быть 3 водителя, минимум 2, а у нас по одному», – жалуется в эфире местного пропагандистского канала водитель мусоровоза Алексей.

«Из штатной численности 265 у нас фактически 156 человек. Из водителей, которых должно быть 70, у нас 28. Грузчиков должно быть 85, их 37. Поэтому острый дефицит испытываем», – объясняет проблемы с вывозом мусора начальница коммерческой службы компании «Громада» Юлия Колесникова.

Куда подевались мужчины, которые традиционно работали на этих должностях, представители компании не уточняют. Зато осторожно рассуждают люди в соцсетях. Мол, кроме низких зарплат, причина дефицита кадров – отсутствие брони от призыва.

Решит ли Россия «мусорную» проблему?

Оккупационная власть о мусорной проблеме пишет нечасто и вскользь. Летом кадровый голод в коммунальной сфере списывали на низкие зарплаты, а грязь во дворах – на неаккуратность самих граждан. Дескать, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

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В августе подконтрольный РФ «глава ДНР» Денис Пушилин обещал найти возможность платить субсидии мусороуборочным компаниям, чтоб они могли повысить оплату работникам, и при этом не менять тарифы для населения.

Но прошло 2 месяца, а ситуация нисколько не улучшилась. Теперь оккупанты объявляют по телевизору и в соцсетях, что проблема решится, как только доставят новые контейнеры для отходов и мусоровозы.

Первая партия – 1000 баков – уже прибыла в оккупированную часть Донецкой области от «шефов» из Красноярского края. Но убирать мусор по-прежнему некому.

«Большинство работников были призваны оккупантами на войну, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу», – описывает ситуацию в коммунальной сфере Шахтёрска украинский Центр национального сопротивления.

Оккупационные администрации уже прибегали к такой практике, когда присланные из России учителя, врачи и строители восполняли дефицит кадров на местах. Теперь, очевидно, настала очередь коммунальщиков.

Не станет ли оккупированный Донбасс свалкой для российских регионов?

Впрочем, мусорная проблема оккупированного Донбасса может оказаться гораздо серьёзнее, чем просто грязь на улицах. В конце августа Центр национального сопротивления сообщил: россияне начали свозить в Донецкую область бытовые отходы из Ростова. При этом оккупанты планируют обустроить там ещё 2 полигона для обслуживания Ростовской области. «В самой Ростовской области от идеи строить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона», – сообщали в ЦНС.

Подтверждений этой информации их других источников нет. Из российских СМИ известно только, что неблагополучная экологическая ситуация в Ростовской области действительно является одной из постоянных тем россиян.

«Вонь неимоверная»: ростовчане не могут открыть окна в квартире из-за свалки». «В ростовской области жители посёлка Мускатного заблокировали дорогу к нелегальной свалке». Так описывали мусорные проблемы региона российские СМИ в сентябре этого года.

А в 2021-м учёные Института промышленной экологии Уральского отделения Российской Академии Наук назвали Ростов «рекордсменом по загрязнению окружающей среды в РФ». По количеству техногенных частиц в городской грязи он обогнал даже такие промышленные города, как Нижний Тагил и Магнитогорск.

Сам Ростов так же задыхается от мусора, как и Донецк. Об этом часто пишут в местных масс-медиа. Официально сейчас отходы из города-миллионника вывозят на гигантскую свалку возле хутора Весёлый. Против этого регулярно протестуют местные жители, обращаются к журналистам и в суды.

Власти российского региона обещают в течение ближайших лет построить в Ростовской области 3 комплекса по переработке мусора, которые должны хотя бы частично решить проблем с утилизацией отходов.

А пока оккупационные власти Донецкой и Луганской областей тоже пытаются убедить жителей, что мусорная проблема вот-вот решится. Каждую неделю на своих медиа-ресурсах чиновники рапортуют о прибытии очередной партии мусороуборочных машин и контейнеров из России. Но, похоже, люди уже прекрасно понимают, что дело не в наличии техники. «Парадокс: машины есть, а водителей нет», – комментируют жители в соцсетях.

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