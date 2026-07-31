«Аби виявити ставлення до Путіна»: Росія готує окуповані території до «виборів» у Держдуму РФ

20 вересня у Росії відбудуться вибори до Державної думи. Це будуть перші вибори до російського парламенту після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Вперше їх буде організовано і на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Кремль оголосив своєю територією. В окупованому Криму таке голосування вже проводили, і законність цих виборів не визнала ні Україна, ні Захід.

Як Кремль готуватиме Донбас до «виборів» до Держдуми РФ?

Що пообіцяють жителям окупованих територій?

І хто представлятиме їх у виборчих списках?

Донбас Реалії обговорили майбутнє «волевиявлення» з політологом, директором Агентства розвитку Приазов'я Костянтином Батозьким.

– Якщо порівнювати те, як проводилися вибори до Держдуми РФ у 2021 році і зараз, у чому різниця для окупованих територій, крім того, що майже всі мають російський паспорт?

– Принципово важливим є розмір окупованих територій. Вибори відбуватимуться на тих територіях, де вони раніше не відбувалися, йдеться передусім про окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

А друга важлива відмінність полягає в тому, що це вибори, які проходять під час бойових дій. Це вибори воєнні.

І в який бік зараз хитнеться громадська думка, сказати дуже важко, тому що саме зараз громадська думка в Росії змінюється під впливом безлічі факторів, у тому числі ударів, які ЗСУ вдається завдавати по території РФ та окупованих територіях України.

У 2019 році Кремль почав за спрощеною процедурою надавати громадянство жителям окупованих на той час окремих районів Донецької та Луганської областей та залучати їх до російських «виборів». Однак «голосування» на окупованих територіях не проводилося, для власників російських паспортів організували виїзні «волевиявлення» у сусідній Ростовській області РФ. Таким чином жителів окупованих територій Росія частково залучала до «референдуму» 2020 року щодо поправок до конституції РФ, які обнулили президентські терміни Володимира Путіна, та у вересні 2021-го на «виборах» до Держдуми РФ.

– А проблеми з водою, дефіцит пального, проблеми з продовольством, близькість до фронту, безперервні бойові дії. Що на тлі цього можуть обіцяти кандидати?

Кандидати не чіплятимуться до місцевих повісток. Це буде, як завжди в Росії, більше елементом плебісциту особисто до Путіна

– Кандидати не чіплятимуться до місцевих повісток. Це буде, як завжди в Росії, більше елементом плебісциту особисто до Путіна.

Питання стоятиме про те, що особисто Путіну потрібна підтримка. А от ці місцеві проблеми потоплять у традиційному клеї, у «Единой России» це відпрацьований механізм. Вони створюють різні регіональні громадські фонди та інші товариства добрих справ, які просто займаються добрими справами: встановлюють дитячі майданчики, роздають подарунки виборцям – те, що в Україні називається «гречкою». І таким чином вони намагаються здобути симпатії людей на місцях.

А на федеральному рівні комунікуватиметься тема того, що країна в кільці ворогів, що тільки Путін може врятувати і не скотитися ще до страшнішої великої війни. Ось так це було у Росії на всіх попередніх виборах, так буде й на цих виборах.

За даними «Реальної газети», з 2014-го до 2026 року частка російських чиновників в окупаційній адміністрації Донецької області зросла з 13% до 48%. На Луганщині з 3% до 35%, хоча місцеві, як і раніше, становлять більшість серед топчиновників.

«Губернатори» – зрадники України, не мають жодного авторитету навіть на окупованих територіях, вони й не беруть участі у цих перегонах

– Тенденція щодо заміни місцевих чиновників в окупаційних адміністраціях на російських посилюється. Водночас до списків кандидатів «Единой России» не потрапили ставленики Кремля в окупованій Донецькій та Луганській областях Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Так само, як і їхні колеги – Євген Балицький в окупованій частині Запорізької області та Володимир Сальдо у Херсонській області. Хоча в РФ зазвичай ставлять губернаторів на чолі таких списків. Чому так? Які наслідки для регіону можуть бути через це?

– Губернаторів не ставлять. Їх ставлять лише в тому випадку, якщо вони мають позитивні рейтинги. Вони можуть бути так званими паровозами. Це на російському політичному жаргоні – людина з рейтингом, яка тягне за собою список. І для цього він повинен мати реальну популярність.

Оскільки всі перераховані вами «губернатори» – зрадники України і не мають жодного авторитету навіть на окупованих територіях, вони й не беруть участі у цих перегонах.

Зазвичай у таких випадках надсилають із центру якихось інших паровозів. Це можуть бути артисти, це можуть бути якісь медійні персонажі, ті ж «воєнблогери», які мають популярність, і вони за собою потім тягнуть список. І так буде й цього разу. Завезуть варягів, які очолять регіональні списки. І поведуть їх уперед.

Вони мають завдання нормалізувати і окупацію, і ситуацію. Вибори – це частина кампанії з нормалізації. Вони будуть проведені у будь-якому випадку

– В Україні, для порівняння, часто дискутують на тему виборів під час війни: доречно це, безпечно чи ні. А в Росії взагалі ведеться така дискусія щодо окупованих регіонів?

– Ми не дискутуємо в Україні. В Україні вибори заборонені законом. А проведення виборів неможливе під час дії правового режиму воєнного стану. Це важливо чітко розуміти. А в РФ вони мають завдання нормалізувати і окупацію, і ситуацію. І тому вибори – це частина кампанії з нормалізації. Вони будуть проведені у будь-якому випадку і будуть проведені з усіма можливими фальсифікаціями. Тому що, навпаки, на окупованих територіях є більше можливостей сфальсифікувати та умовно більше вкинути голоси за необхідних кандидатів і за ту саму «Единую Россию». Тому, звичайно, вибори відбудуться за будь-якої погоди.

Участь жителів окупованих частин Донеччини та Луганщини у виїзному «голосуванні» на ростовських дільницях на виборах до Держдуми РФ у 2021 році дала аномально високий результат для «Единой России»: понад 78% голосів за партію влади. На дільницях, де голосували місцеві жителі Ростовської області, за «Единую Россию» тоді віддали голоси трохи більш як 40% виборців.

Після повномасштабного вторгнення Росія зробила громадянство РФ обов'язковим для жителів окупованих територій та проводить «голосування» на захоплених територіях. Так, у 2023 році РФ провела псевдовибори у так звані місцеві органи влади, де «перемогла» «Единая Россия». На так званих «виборах президента» у 2024 році окуповані частини Донеччини і Луганщини увійшли до регіонів лідерів, що «віддали голоси» за Володимира Путіна: 95,3% – у Донецькій області та 94,1% – в Луганській. Та поступилися лише Чечні та Тиві.

– А реакцію місцевих спостерігаєте? Чи взагалі збираються люди голосувати, наскільки їм це важливо?

– Та нікому це ніколи не важливо. І все це робиться під примусом. Людей змушують. Ті самі люди: вчителі, працівники бюджетної сфери, які очолювали комісії багато років тому в Україні, вони так само – люди підневільні – очолюють комісії зараз. Це сприймається як обов'язок, а не як якась необхідна робота. Це все начальницькі витрибеньки, які треба виконати. І люди це будуть виконувати. І фальсифікуватимуть результати, і вписуватимуть мертві душі, і робитимуть усе, що їм скаже робити начальство.

Проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України суперечить українському законодавству та нормам міжнародного права. Україна та країни Заходу не визнають жодних результатів псевдовиборів та «волевиявлень», які проводить Росія на захоплених територіях України.

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